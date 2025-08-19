Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dokunulmazlık teklifi

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için İsviçre hamlesini yaptı. İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yakalama kararına rağmen Rus lider Vlaidmir Putin'e barış görüşmeleri için ülkeye gelmeleri durumunda dokunulmazlık sağlayabileceklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dokunulmazlık teklifi
Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da Devlet Başkanı Volodimir ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmesinin ardından Zelenskiy ile 'in için İsviçre'de bir araya gelmesi gündemine dair İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonuna demeç verdi.

İsviçre'nin, 'de 'yla ilgili bir zirve düzenlemeye istekli olduğunu söyleyen Cassis, "Böyle bir toplantıya hazırız ve bize duyulan güven için de teşekkür ederiz. Her zaman istekli olduğumuzu belirttik ancak bu elbette büyük güçlerin iradesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Cassis, böyle bir toplantı için uzun zamandır hazırlandıklarının ve çok kısa sürede düzenleyebileceklerinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dokunulmazlık teklifi

DOKUNULMAZLIK TEKLİFİ

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Putin hakkında çıkardığı tutuklama emriyle ilgili de konuşan Cassis, "Hukuki durumu netleştirdik. Böyle bir toplantı yapabiliriz ve sorunsuz ilerlemesi için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. (UCM tarafından) Putin hakkındaki tutuklama emrine rağmen, bizim özel rolümüz ve Cenevre'nin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Avrupa merkezi olması nedeniyle bunu yapabiliriz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dokunulmazlık teklifi

YAKALAMA EMRİNE RAĞMEN AVRUPA'DA OLABİLİR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu TF1 kanalına yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve Putin arasında Avrupa'da bir görüşme olabileceğini belirtti. Macron, "Bu bir ihtimalden fazlası, bu ortak bir istek." diyerek, bu görüşmenin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini vurguladı.

İkili görüşmenin Cenevre kentinde veya başka bir ülkede yapılmasını teklif eden Macron, "En son ikili görüşmeler yapıldığında, 2022'de baharda İstanbul'da olmuştu." dedi.

Macron, bu görüşmenin Putin hakkındaki yakalama emrine rağmen Avrupa'da yapılmasına ilişkin, "Ben bu durumlarda bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum çünkü adaletin tecelli etmesi gerekir ve biz de bu antlaşmaların imzacısıyız." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dokunulmazlık teklifi

Putin'in görevi başındaki bir başkan olması nedeniyle "dokunulmazlık" ilkesinin kendisi için geçerli olduğunu savunan Macron, "Barışın ilerlemesi gerekiyor, bu yüzden bir yer bulunmalı." diye konuştu.

UCM'NİN PUTİN HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mart 2023'te Putin hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

İsviçre, UCM'nin hukuki temelini oluşturan Roma Statüsü'ne taraf olduğu için, Putin'in ülkeye seyahat etmesi halinde prensip olarak onu tutuklamakla yükümlü.

