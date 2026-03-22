Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Ana gündem İran savaşı

ABD-İsrail ve İran savaşının hemen ardından temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD’li yetkililerle telefonda görüştü. Bakan Fidan görüşmelerde, savaşı durdurmaya yönelik adımları ele aldı.