Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'in malvarlığı iddialarına cevap

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in malvarlığı iddialarına cevap verdi. Muhittin Böcek'in aday olmak için Özel'e para verdiği belirten Bakan Gürlek, "Özgür Özel bence yolsuzluk davasını ve Böcek'in olayını perdelemek istiyor" diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'in malvarlığı iddialarına cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 10:59

CHP lideri Özgür Özel dün yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 12 mülkünün 325,5 milyon TL, sattığı dört konutunun ise 126,5 milyon TL olduğunu öne sürdü. Özel'in bu iddialarına Bakan Gürlek'ten cevap gecikmedi.

Özgür Özel'in iddialarını yalanlayan Bakan Gürlek, üzerine kayıtlı sadece 4 adet taşınmazının olduğunu söyledi.

Ayrıca Muhittin Böcek'in aday olmak için Özgür Özel'e para verdiği belirten Bakan Gürlek, "Özgür Özel bence yolsuzluk davasını ve Böcek'in olayını perdelemek istiyor" diye konuştu.

"ÖZEL OLAYLARI PERDELEMEK İSTİYOR"

Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Buraya neden uğruyor? Böcek'in aday olmak için Özel'e para verdiği iddiası var. Özgür Özel bence yolsuzluk davasını ve Böcek'in olayını perdelemek istiyor"

BAKAN GÜRLEK KAYITLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Özgür Özel'in iddialarına cevap olarak webtapu adresinden ekran görüntüsü paylaşıldı. Ekran görüntüsünde Bakan Gürlek'in aktardığı gibi sadece 4 adet taşınmaza sahip.

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'in malvarlığı iddialarına cevap
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.