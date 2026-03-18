Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'in malvarlığı iddialarına cevap

CHP lideri Özgür Özel dün yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 12 mülkünün 325,5 milyon TL, sattığı dört konutunun ise 126,5 milyon TL olduğunu öne sürdü. Özel'in bu iddialarına Bakan Gürlek'ten cevap gecikmedi.

Özgür Özel'in iddialarını yalanlayan Bakan Gürlek, üzerine kayıtlı sadece 4 adet taşınmazının olduğunu söyledi.

Ayrıca Muhittin Böcek'in aday olmak için Özgür Özel'e para verdiği belirten Bakan Gürlek, "Özgür Özel bence yolsuzluk davasını ve Böcek'in olayını perdelemek istiyor" diye konuştu.

"ÖZEL OLAYLARI PERDELEMEK İSTİYOR"

Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Buraya neden uğruyor? Böcek'in aday olmak için Özel'e para verdiği iddiası var. Özgür Özel bence yolsuzluk davasını ve Böcek'in olayını perdelemek istiyor"

BAKAN GÜRLEK KAYITLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Özgür Özel'in iddialarına cevap olarak webtapu adresinden ekran görüntüsü paylaşıldı. Ekran görüntüsünde Bakan Gürlek'in aktardığı gibi sadece 4 adet taşınmaza sahip.