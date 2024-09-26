Bakan Kurum'dan İmamoğlu ve Yavaş'a 'bahane' göndermesi: Herkes artık görevini yapsın

26 Eylül 2024 19:50 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 19:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin personel isteklerinin onaylandığını ve herhangi bir bekleyen taleplerinin olmadığını belirtti. Kurum açıklamasında "Artık belediyelerimizin sorumluluklarını erteleme gibi bir bahanesi kalmadı" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​, Hatay’ın Gülderen Mahallesi'nde bulunan toplu konut alanında gerçekleştirdiği denetimlerin ardından önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu​ ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimindeki belediyeler hakkında da konuşan Kurum, belediyelerden gelen personel taleplerinin tamamlandığını belirtti.

"ARTIK BEKELEYN TALEPLERİ YOK"

"Hem Ankara’nın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlığımız nezdinde bekleyen bir personel talebi kalmadı." diyen Kurum, "Onaylarımızı verdik. Dolayısıyla ne itfaiye personeli ne zabıta personeli ne de ilgili kurumlarda çalışacak personele ilişkin bizde bekleyen bir talepleri yok." dedi.

Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepsi onaylandı. Artık belediyelerimizin bahanelerin arkasına saklanmak gibi bir lüksü yok. Çok net söylüyorum. Beklentimiz, artık herkes kendi işine odaklansın. Yapması gereken görevleri bir an önce yapsın istiyoruz."