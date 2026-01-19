Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Cumhurbaşkanı Erdoğan kaosun içinde adaleti temsil eder"

Kategoriler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin ortasında dengeyi, kaosun içinde adaleti temsil etmektedir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından ‘uluslararası hukuku yok sayanlara karşı net, mazlumun hakkını savunurken tereddütsüz' notuyla yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin ortasında dengeyi, kaosun içinde adaleti temsil etmektedir. Türkiye, bu liderlikle gücünü değil meşruiyetini; çıkarını değil vicdanı esas alan bir küresel duruş sergilemektedir" ifadelerine yer verdi.