12. Yargı Paketi için tarih verildi! Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik sözlerini sert tepki gösteren Bakan Tunç, İBB soruşturmasından 12. Yargı Paketi'nin içeriğine, infaz düzenlemesi tartışmalarından yeni anayasa çalışmalarına değindi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik sert eleştirilerini tepki gösteren Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargıya yönelik eleştirilerinde maalesef sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısı yolsuzluklardan, darbecilerden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu" diye konuştu.

"BİRTAKIM PROPAGANDALARLA HİÇBİR YERE VARILAMAZ"

Yargı üzerinden yapılan propagandalara tepki gösteren Bakan Tunç, "Sanki iddianamelerin içinde hiçbir şey yokmuş gibi birtakım propagandalar yaparak hiçbir yere varılamaz" dedi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İBB'ye yönelik devam eden soruşturmaya değinen Bakan Tunç, "4 bin sayfalık iddianameyi hafife almamaları lazım, içinde yanıtlanması gereken sorular var" açıklamasında bulundu. Toplumda yargıya güvensizlik oluşturulmaya çalışıldığını belirten Tunç, "CHP Genel Başkanı toplumu yargıya güvensizlik oluşturma bakımından hatalı bir yol izliyor, bununla bir yere varamaz" ifadelerini kullandı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE MHP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARI

İnfaz düzenlemesi üzerinden yürütülen tartışmalara ve Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı olduğu iddialarına cevap veren Bakan Tunç, "12. Yargı Paketi'nde infazla ilgili bir düzenleme yok şeklindeki açıklamamız dolayısıyla sanki MHP ile farklı düşünüyormuşuz gibi bir algı oluştu. Bu konuda MHP ile bir görüş ayrılığı yok" vurgusunu yaptı. İnfazda adalet ve eşitlik taleplerine de değinen Tunç, "İnfazda adalet denilen hususla ilgili TBMM bir çalışma yapar mı yapmaz mı, takdir tamamen meclisindir" dedi.

12. YARGI PAKETİ

Kamuoyunun merakla beklediği 12. Yargı Paketi'nin detaylarını ve takvimini paylaşan Tunç, "12. Yargı Paketi'nin meclise sunulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takvimine bağlı, Şubat gibi gündeme gelebilir" dedi. Paketin içeriğinde hukuk yargılamalarının hızlandırılmasına yönelik düzenlemelerin olduğunu belirten Tunç, "2026 yılının temel hedefi hukuk ve idari yargılamaların hızlandırılmasıdır" diye konuştu.