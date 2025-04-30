Bakan Tunç'tan DEM'li Tülay Hatimoğulları'na cevap: Burada top oynamıyoruz

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine zarar veren açıklamaların yapılmaması gerektiğini söyleyen Bakan Tunç, ayrıca teröristler pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Tülay Hatimoğulları'nın top iktidarın sahasında ifadesine de cevap veren Bakan Tunç, “Top iktidarda demek, burada top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Süreçte herkesin sorumlu davranması gerektiğini söyleyen Bakan Tunç, "Özellikle sorumluluk makamındaki kişilerin bu sürece zarar vermemesi gerekiyor olumlu katkı yapmaları gerekiyor. Sorumluluk makamında olanlar konuşla yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı. Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor Bu konu Türkiye için çok önemlidir" diye konuştu.

"BURADA TOP OYNAMIYORUZ,"

Tülay Hatimoğulları'nın "Top iktidarın sahasında" ifadesine de cevap veren Bakan Tunç, “Top iktidarda demek, burada top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bu süreçin devam etmesi lazım topun iktidarda olması söz konusu. Değil bir pazarlık söz konusu değil biz müzakere yapmadık, DEM’in talepleri oldu cezaevindekilerin şartlarıyla ilgili. Hasta tutuklu hükümlülerin şartlarıyla ilgili talepler, bir pazarlık müzakere söz konusu değil" dedi.

"AL VER SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Al ver söz konusu olamaz" diye Bakan Tunç, "Şurada top oynamıyoruz bu ciddi mesele: Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak" ifadelerini kullandı.