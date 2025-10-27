Bakan Tunç'tan Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk soruşturmasına ilişkin açıklama

Yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde başlatılan casusluk soruşturmasında da tutuklama kararı verildi. Bakan Tunç, konu ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

"HEP BİRLİKTE TAKİP ETMEK GEREKİR"

Tunç, açılış konuşmasının ardından bir basın mensubunun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun siyasal casusluk iddiasıyla tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var.

- Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir.

- Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir."