Bakan Uraloğlu duyurdu! 5 ülkeye uçuşlar durduruldu

İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün‘e olan bütün uçuşları 2 Mart’a kadar iptal ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettiklerini söyledi.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Yine Orta Doğu’da istenmeyen gelişmelerin yaşandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "İsrail’in İran’a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt’in de hava sahalarını kapatmaya yönelik notamlar yayınladıklarını biliyoruz. Bizde sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları’nın ve Pegasus’un İran’da yerde birer uçağı var. Onların bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirme ile ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük" dedi.

"BÜTÜN UÇUŞLARI 2 MART’A KADAR İPTAL ETTİK"

Türkiye'nin esas amacının bölgedeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi için çaba gösterdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün‘e olan bütün uçuşları 2 Mart’a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir" diye konuştu.