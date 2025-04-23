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 | Baran Aksoy

Bakan Uraloğlu, Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ziyarette bugünkü durağı Emevi Camisi oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 12:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camisi’ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti

ŞEHİTLİĞİ DE ZİYARET ETTİ

Şam'daki temaslarını sürdüren Bakan Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte camiye gelerek Suriyeli yetkililerden caminin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Emevi Camisi’nin haziresinde bulunan Selahaddin Eyyübi Türbesi ile Türk Havacılık Şehitliği’ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti

GÜNDEM YOĞUN

Ziyaretler sırasında Uraloğlu’na, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti.
Bakan Uraloğlu ve beraberindekilerin, gün içerisinde Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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