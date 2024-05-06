Bakan Yerlikaya açıkladı! IŞİD operasyonunda 30 şüpheli paketlendi
Türkiye'nin 9 şehrinde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-35" operasyonları kapsamında, jandarma ve emniyet birimleri tarafından toplamda 30 DEAŞ terör örgütü şüphelisi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarıyla tamamlandığını belirterek, teröristlere göz açtırılmayacağını vurguladı. Operasyonlar, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye, Yozgat ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlamalarla aranan 30 şüpheli gözaltına alındığını bildirdi.
9 ŞEHİRDE OPERASYON!
Operasyonlar neticesinde İstanbul'da 4, Adana'da 3, Ankara'da 3, Diyarbakır'da 2, Mersin'de 1, Osmaniye'de 1 ve Yozgat'ta 1 DEAŞ şüphelisinin yakalandığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle teröristlere karşı sürdürülen mücadelenin, ülkenin huzur, birlik ve beraberliği için kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.