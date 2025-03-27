Bakan Yerlikaya'dan izinsiz gösterilere tepki!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan izinsiz gösterilere değinen Bakan Yerlikaya, "provokasyonlarla kardeşliğimize pusu kuruldu" diye konuştu.

260 PROVOKATÖR TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan gösteri ve eylemlerde yakalanan bin 879 kişiden 260'ının tutuklandığını da açıkladı. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütü ile iltisaklı şüphelilerin de bulunduğu söyledi.

"MİLLETİMİZİN KARDEŞLİĞİNE PUSU KURULDU"

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ülkemizin huzurunu tehdit eden bir süreç yaşandı. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polisimize asitlerle, Molotoflarla saldırıldı. Manevi değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Hiçbir algı operasyonu gerçeklerin üzerini örtemez. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet haktır. Silahsız ve saldırısız her gösterinin başımızın üstünde yeri ver.

"O TAŞLAR, BIÇAKLAR, BALTALAR NEDİR?"

O taşlar, bıçaklar, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mıdır? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiklerinde ne düşündüler acaba. Boykot çağrısı yapmakla amaçlanan nedir. Yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek...

1879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Onların yolunu gözleyen evlatları anaları babaları yok mu?