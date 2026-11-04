Belediyeler için 5 başlıkta reform hazırlığı: AK Parti ve MHP bir araya geldi

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İstanbul
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yerel yönetimler reformuna ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reformuyla belediyelerde mali disiplin şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Beş ana başlıktan oluşan çalışmanın kapsamı yönetim modeli, mali yapı, yeni uygulamalar, imar ve planlama süreçlerinden oluşuyor.
Bu kapsamda vatandaşların belediye meclislerine öneri sunabilmesi, "vatandaş bütçesi" gibi uygulamalarla süreçte rol alması öngörülüyor.
Hazırlanarak son şekli verilen taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Ardından yasal çerçeve TBMM'ye getirilecek.