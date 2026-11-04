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Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:12

Belediyeler için 5 başlıkta reform hazırlığı: AK Parti ve MHP bir araya geldi

AK Parti ve MHP, yerel yönetimler reformuna ilişkin görüşmeleri sürdürüyor. Belediyelerde mali disiplin ve denetimi güçlendirmeyi hedefleyen yerel yönetimler reformunda vatandaşların seçim sonrası süreçte de yönetimde aktif rolünün artırılması amaçlanıyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Belediyeler için 5 başlıkta reform hazırlığı: AK Parti ve MHP bir araya geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:12

Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı , Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile yerel yönetimler reformuna ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Belediyeler için 5 başlıkta reform hazırlığı: AK Parti ve MHP bir araya geldi

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Belediyeler için 5 başlıkta reform hazırlığı: AK Parti ve MHP bir araya geldi

YEREL YÖNETİMLERİ İYİLEŞTİRMEDE 5 ANA BAŞLIK

AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reformuyla belediyelerde mali disiplin şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Beş ana başlıktan oluşan çalışmanın kapsamı yönetim modeli, mali yapı, yeni uygulamalar, imar ve planlama süreçlerinden oluşuyor.

Bu kapsamda vatandaşların belediye meclislerine öneri sunabilmesi, "vatandaş bütçesi" gibi uygulamalarla süreçte rol alması öngörülüyor.

Hazırlanarak son şekli verilen taslağın Cumhurbaşkanı ve MHP Genel  Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Ardından yasal çerçeve TBMM'ye getirilecek.

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ETİKETLER
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#mhp
#sadir durmaz
#Mustafa Demir
#Politika
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