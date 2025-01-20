Beştepe'de dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu ağırladı

20 Ocak 2025 17:20 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu Külliye'de kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, dayanışma ve kültürel diyalog açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği devam ediyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Beştepe​'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan​, bu görüşme öncesi dikkat çeken bir temasta bulunmuştu.

ALEVİ DEDESİ UĞURLU'YU AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği öğrenilirken bu ziyaret toplumsal dayanışma ve kültürel diyalog açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Alevi Dedesi Uğurlu, geçtiğimiz haftalarda Erzincan’da düzenlenen Gazze’ye destek yürüyüşüne destek vermişti.

ALEVİ DEDESİ AHMET UĞURLU KİMDİR?

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe ağırladığı Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu kimdir? Uğurlu, Erzincan’da Merkeze Bağlı Beşsaray köyünde ikamet eden ve şehirde geniş bir saygı gören kanaat önderi olarak biliniyor. Hıdır Abdal Sultan Ocağı dedelerinden olan Uğurlu, birleştirici bir isim olmasıyla tanınıyor.