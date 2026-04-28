Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler davasında karar: Tahliye çıkmadı!

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasında, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Köseler dahil 4 tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 18:45

Beykoz Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ davasında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı. Ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Beykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Veli Gümüş, görev ve yetkisi olmadığı halde tutuklu olduğunu ve iftira atanların dışarıda olduğunu belirtti.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 425 gündür Silivri'de tek kişilik hücrede olduğunu ve Beykoz halkının iradesinin devre dışı bırakıldığını ifade etti.
Mahkeme, bilirkişi raporunun gelmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.
"BEN USULSÜZLÜĞE DENK GELMEDİM"

Tanık Nihat Mutlu, "Ben destek hizmetleri müdürlüğünde 2,5 - 3 yıl çalışmıştım. Alaattin başkanımız 5 Nisan da göreve başladı 3 hafta sonra görevden alındım başka birimde memur olarak görev yaptım. Şuanda Boğaziçi üniversitesinde çalışıyorum. İhaleler sadece destek hizmetler müdürlüğü üzerinden yürümezdi. Benim çalıştığım süre içerisinde önce ihaleye yapardık sonra iş teslimi yapılırdı. Teknik şartnamede ve idari şartnamede nasıl teslim yapılacağı bellidir. Firmalar teklif verdikleri zaman o durumları göz önünde bulundurarak teklif verirler. Ben usulsüzlüğe denk gelmedim" ifadelerini kullandı.

"İFTİRA ATANLARIN HEPSİ DIŞARIDA"

Tutuklu sanık Veli Gümüş, "Dosyaya konu olan ihalelerde görev ve yetkim olmadığı halde ben neden tutukluyum? İftira atanların hepsi dışarıda ben hala tutukluyum. Üzerime iftira atanlar açıkça kul halkına girmiştir. 2 buçuk yıllık evliliğim var bunun 14 ayı cezaevinde geçti. Bu eşime de ceza. Benim vicdanım çok rahat, serzenişim sadece tutukluluğadır. Ben 3 bayram eşimden ailemden uzak kaldım. Önümüzdeki bayram eşimin ailemin yanında olmak istiyorum" dedi.

"BEYKOZ HALKININ İRADESİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Alaattin Köseler, "Şu anda 425 gündür Silivri’deyim. Tek kişilik hücredeyim. Burada tutuklu bulunan herkes benim yüzümden tutuklu. Hepimizin bir vicdanı var, 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne şu soruyu sormak istiyorum sizin tahliye verdiğiniz gün ne değişti 24 saatte. Beni neden tutukladı. Beykoz halkına vermiş olduğumuz tüm konserler, baskılı işler vesaire bu 6 aylık dönemde soruşturma konusu yapılmıştır. Aceleyle bir iddianame hazırlandığının herhalde farkındasınız. Beykoz halkının iradesi devre dışı bırakıldı. Ben Beykoz halkının bütçesiyle oluşan belediye bütçesini en maksimum düzeyde onların lehine kullanma amacıyla her zaman hareket etmişimdir" şeklinde konuştu.
Ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, bilirkişi raporunun gelmesini ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi.

ETİKETLER
#Mahkeme Kararı
#Yolsuzluk Davası
#Beykoz Belediyesi
#Alaattin Köseler
#Tutuklu Sanıklar
#Politika
