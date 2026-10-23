Birlik mesajının ardından dikkat çeken buluşma: Azerbaycan Büyükelçisi'nden Bahçeli'ye ziyaret

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İstanbul
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Aslanov, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Bahçeli geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nün 35’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak iki ülke arasındaki soğukluk iddialarına tepki göstererek "Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür." vurgusu yapmıştı.