Bülent Arınç'tan Abdullah Öcalan açıklaması: Bunu düşünebiliriz...

04 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:54

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Öcalan'ın Meclis'e gelmesini mümkün görmediğini belirten Arınç, "Bir genel af çıkacaksa bunu (Meclis'e gelip konuşmasını) düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "umut hakkını kullanarak Meclis'te konuşma yapması" yönündeki açıklamalarından sonra başlatan tartışma halen sürüyor. Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden konuyla ilgili Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMASI HERKESİ ŞAŞIRTTI"

T24'ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda Arınç, Bahçeli’nin bu sözlerini ilk duyduğunda inanmakta zorlandığını söyledi. Bahçeli, "Her gün ‘şunu kapatalım, bunu kapatalım, asıp keselim’ söylemlerinde olan bir kişinin böyle bir açıklama yapması herkesi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

"BİR GENEL AF ÇIKACAKSA BUNU DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip konuşma yapmasının hukuken ve Meclis gelenekleri açısından mümkün olmadığını belirten Arınç, "Meclis'e gelmesini ben katiyen mümkün görmüyorum. Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz. Ve bu yerinde de olabilir. Ama devlet hayatımdan biliyorum, askerlikte erken terhis bu tarafta da genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli" dedi.

"AİHM KARARI YILLARCA EVVEL ÇIKTI"

Arınç açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Genel affa girer tabii. Sınırları çizilirse, o sınırların içerisinde müebbet hapse mahkum olanların da cezası 20 yıla indirilebilir. Veyahut da işte 25 yıldan sonra bir 'umut hakkı' tanınacaksa... 'Umut hakkı' konuşulacaksa ben başta şunu umut ederim; demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bundan sonra uygulanacak. Bu umut hakkını tanıyan AİHM kararı yıllarca evvel çıktı."