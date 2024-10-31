İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli ile tokalaşma açıklaması! 'Üzerimde hakkı var elbette el sıkışırım'

31 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:56

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüden urgan attığı MHP lideri Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'de tokalaşmıştı. Dikkat çeken hamleyle ilgili konuşan Dervişoğlu, "Protokol gereği yan yana yürüyorduk Devlet Bey ile. Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye çok sert Abdullah Öcalan tepkisi! Kürsüden ip fırlattı: Al bu ipi başının ucuna as

Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye çok sert Abdullah Öcalan tepkisi! Kürsüden ip fırlattı: Al bu ipi başının ucuna as

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türk Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Türk Ocakları yetkilileri ile görüşen Dervişoğlu görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, bir gazetecinin Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’deki törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkışmasıyla ilgili sorusunu da yanıtladı.

"DEMİREL 'NERESİNİ SIKACAKTIM' DEMİŞ"

Dervişoğlu soru üzerine şunları söyledi: "Ben Sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben bazı alanlarda 'el uzatma' kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim.

Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit'in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu.

O da cevaben ‘neresini sıkacaktım’ cevabı vermişti. Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani.”

İYİ PARTİ-MHP GERİLİMİ

Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı tarihi barış çağrı sonrası Dervişoğlu'nun urgan ipi atarak cevap vermesi iki parti arasında atışmalara ve gerilime neden olmuştu.

Bu gerginliğin ardından gelen tokalaşma da dikkat çekmişti.