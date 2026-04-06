Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçecek! Gözler başkan vekili seçiminde: Tarih belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkan vekili seçimlerine çevrildi.
Bursa Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.
Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.
Buna göre; 106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın (AK Parti, MHP, BBP) toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var. Bu tablo, olası bir seçimde belediye yönetiminin AK Parti’ye geçebileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre üye dağılımı şöyle...
|Parti
|Meclis Üyesi Sayısı
|AK Parti
|50
|CHP
|41
|MHP
|8
|İYİ Parti
|3
|BBP
|1
|Yeniden Refah Partisi
|1
|Türkiye İttifakı Partisi
|1
|Bağımsız
|1