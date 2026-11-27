Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Antalya'da toprağa verilmesi nedeniyle ertelenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi bugün Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Özdemir, Büyükşehir şehitler için başsağlığı dileklerini iletti ve Belediyesi Genel Sekreterliği'ne Ramazan Demir'in asaleten atandığını hatırlatıp, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

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HABERİN ÖZETİ Büşra Özdemir’den 'vicdan' sorusuna net cevap: "Vicdanım çok rahat, şehrin yarınlarını düşündüm" Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi, Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için ertelenmesinin ardından gerçekleştirildi. Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Antalya'da toprağa verilmesi nedeniyle ertelenen toplantı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında yapıldı. Büşra Özdemir, şehitler için başsağlığı diledi ve Genel Sekreterliğe Ramazan Demir'in asaleten atandığını hatırlattı. Özdemir, Gürcistan'ın Batum kentindeki Beşiktaş maçında yaşanan olayları kınadı ve Filistin halkının yanında olduklarını belirtti. Özdemir, CHP'den AK Parti'ye geçişiyle ilgili gelen "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna, "Vicdanım çok rahat. Bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var" şeklinde yanıt verdi. Özdemir, meclis üyelerine, bürokratlara ve çalışma arkadaşlarına özverileri için teşekkür ederek performans programını oylamaya sundu.

ŞEHİTLERE RAHMET, BATUM'DAKİ MÜDAHALEYE KINAMA

Antalya'ya çok büyük bir ateş düştüğünü söyleyen Özdemir, "Öncelikle Eskişehir'de meydana gelen kazada kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Antalya'ya dün çok büyük bir ateş düştü. Sizlerin de anlayışıyla aslında ikinci birleşimimize katılmayarak bugün erteledik meclisimizi. Öncelikle bu saygınız için teşekkür ediyorum ben sizlere. Dün içimize kor bir ateş düştü. İki vatan evladını, beş vatan evladını ama Antalya'dan iki vatan evladını dün toprağa verdik. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru ve ülkemizin geleceği için görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Antalya'mızın ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Yine dün Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş maçında taraftarlara yönelik yaşanan orantısız polis müdahalesini de kınadığını söyleyen Özdemir yaşanan olaylardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Filistin'de yıllardır büyük acılar yaşayan masum sivillerin, özellikle kadınların ve çocukların yanında olduklarını hatırlatan Özdemir " Filistin halkının barış, özgürlük ve adalet mücadelesini desteklediğimizi ben tekrar ifade etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da Beşiktaş taraftarlarını sporun kardeşlik, barış ve dayanışma ruhuna gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum. Beşiktaş camiasının ve tüm taraftarlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor, takımımızı elde ettiği galibiyetten dolayı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

"VİCDANIM ÇOK RAHAT"

Meclis toplantısında Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan'ın, Büşra Özdemir'in CHP'den AK Parti'ye geçişine ilişkin "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna da cevap veren Özdemir, "Vicdanınız rahat mı?" dediniz. Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır, 17 aydır bir bu görevi ben yerine getiriyorum. Ben bu görevim bir gün sonlandığında bana "Koltukta ne kadar güzel poz vermişsin" diye sormayacaklar. "Hangi siyasi söylemleri ürettin?" diye sormayacaklar. Bu işin mali ve cezai yükümlülüğü bu omuzlardaysa, bunun hesabını ben vereceksem, bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Ve Antalya'nın da bir eli, arkadan bir desteği, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var arkadaşlar. Çok düşündük ve biz önceliğimize siyasetimizi değil, bu şehrin yarınlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk. Ha siyaset mi? Büşra Özdemir siyaseti hiçbir zaman önceliğine koymamıştır. "Hangi makamda olacağım, bundan sonra nereye geleceğim" düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedim. Böyle düşünseydim bu zamana kadar farklı yaklaşımlarda da olurdum ama benim şu anki önceliğim bu şehrin geleceğini düşünmek. Çocuğumun yüzüne baktığımda "Bu şehrin yarınları için neler yaptın? Orada o koltukta oturup poz verip o görevleri bıraktın mı?" dedirtmemek, bu kentin ihtiyaçlarına cevap vermek. Ha siyaset derseniz de 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, 12 yıldır yerel yönetim tecrübem var, 1,5 yıldır da Antalya Büyükşehir gibi bir belediyeye başkanlık ediyorum başkan vekili olarak. Siyasetin de alasını yaparım yapmam gerektiği zaman" cevabını verdi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrin öncelikli ihtiyaçlarına, değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Özdemir "Tüm bu süre zarfında emek veren, katkı koyan tüm meclis üyelerimize, belediyemizin tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma özverileri için de çok teşekkür ediyorum. Performans programımızı oylamaya sunuyorum, hayırlı olsun diyorum şimdiden" diye konuştu.