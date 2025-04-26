Cem Küçük: Ekrem İmamoğlu kimden neyi saklıyor?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında İBB'ye yönelik operasyonların ardından ortaya çıkan kamera görüntülerindeki valizlere dikkat çekerek, bu valizlerin içeriği hakkındaki çeşitli iddiaları dile getirdi. Küçük, “Ekrem İmamoğlu kimden neyi saklıyor?” diye sordu…

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından ortaya çıkan kamera bantlama görüntülerine tepki gösterdi. Küçük, valizlerde para ya da jammer olabileceğini öne sürdü ve eğer para varsa bunun kaynağını dile getirdi.

“KAFANA GÖRE KULLANAMAZSIN, NEYİ SAKLIYOR?”

Jammer konusuna da değinen Küçük, bu cihazın keyfi kullanılamayacağını, ortam dinlemesi ve iletişimi kestiğini belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun kimden neyi saklamak için jammer kullandığına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Küçük, “Valizlerin içinde para veya jammer olduğu iddia ediliyor. Para ise neyin, kimin parası? Jammer ise onu kafana göre kullanamıyorsun. Ortam dinlemesini ve iletişimi kesiyorsun, telefonu kesiyorsun.” dedi.

Küçük, “Büyükşehir belediye başkanı olarak kafanıza göre kullanamazsınız. Ekrem Bey kimden jammer kullanacak da kimden neyi saklıyor? Benim itirazım buna” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1916196211544989849

“YAKIN ÇEVRESİ YÖNLENDİRDİ”

Gazeteci Barış Yarkadaş ise aynı konuyla ilgili olarak İmamoğlu'nun yakın çevresinden edindiği bilgileri aktardı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun eğer belediye dışında bir toplantısı varsa, buluşacağı otelde dahi jammer kullandığını öğrendiğini ifade etti. Bu durumun nedenini sorduğunu belirten Yarkadaş, İmamoğlu'nun yakın çevresinin, olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ve cumhurbaşkanlığı ihtimali nedeniyle stratejilerinin gizli kalması gerektiği, ayrıca suikast ve terör saldırısı riskine karşı önlem olarak jammer kullanıldığını aktardığını söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1916198573449830463

JAMMER İHTİYACI NEREDEN ÇIKTI?

Yarkadaş, “Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarını aradım. 'İmamoğlu sabah evden çıkar görüşmeleri varsa eğer belediyeye gitmeyecekse, toplantı yapacağı otelde arkadaşlarıyla buluşur. Her gittiği yere jammer götürür ve sinyalleri keserler' dediler. Jammer ihtiyacı nereden çıktı dedim. Yakın çevresinden ‘Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, cumhurbaşkanı olacaksın. Stratejilerin kimsenin eline geçmemeli’ dediler. Ayrıca ‘suikaste ve terör örgütü saldırısına uğrayabilir’ diye gittiği yere jammer götürür dediler.” şeklinde konuştu.

"DAVAYI ZORA SOKAR"

Yarkadaş, jammer ile dolaşılmasının davayı zora sokabileceğini belirterek, "Yaptıkları yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yöneticisini devlet korur. Zaten devlet sana 4 polis vermiş. İmamoğlu gibi bir siyasetçinin jammer ile dolaşması, gittiği otelde bantla kamerayı kapattırması Ekrem İmamoğlu'nun davasını hukuken zora sokar." ifadelerini kullandı.

