Cem Küçük: Mansur Yavaş’la CHP’nin yolları ayrılır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunu yaptı. CHP'de tek adaylı ön seçim manasını yitirdi mi? Kent uzlaşısı soruşturmasında son durum ne? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci-Yazar Nazif Okumuş, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar Medya Kritik programında Tuna Öztunç’un moderatörlüğünde son gelişmeleri yorumladı.

“MANSUR YAVAŞ’LA CHP’NİN YOLLARI AYRILIR”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, sürecin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Küçük, “Mansur Yavaş’la CHP’nin yolları ayrılır. Bu iş bitti artık. Mansur Bey artık kendi başına, tek başına. Herkesi geçip gol atacak ya da elenecek. Artık Mansur Bey’in ne yapacağına bakmak lazım. Mansur Bey’le CHP’nin yolları bitti.” diye konuştu.

“SÜREÇ MANSUR YAVAŞ’I PASİFİZE ETTİ”

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, “Partilerin rakip üzerinden oyun kurmak istemesi doğal” diyerek, CHP’nin isterse 15 gün içinde kurultayını yenileyebileceğini ve davanın düşeceğini ifade etti. Tayyar, “Art arda gelen davalar CHP tabanını konsolide etti. Mansur Yavaş eskisi gibi konuşmuyor, süreç Yavaş’ı pasifize etti. Yargı süreçleri CHP’yi birleştiriyor” değerlendirmesini yaptı.

“CHP ALTILI MASA'DAKİ PARTİLERLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de “CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğunu bildiğimiz 40 milletvekili var. Bunların arasında da bir ayrışma var. İmamoğlu’na 117 milletvekili imza verdi. Destek vermeyenler yollarını ayırmış” dedi.

Atik, “CHP destek için diğer partileri ziyaret etmeye başladı. Dağıttığı Altılı Masa'yı hatırlaması ilginç. CHP ittifaklara ihtiyacı olduğunu hatırladı.” dedi.

OKUMUŞ: ADAY OLABİLİR

Gazeteci-Yazar Nazif Okumuş ise Mansur Yavaş'ın günü geldiğinde aday olabileceğini ifade etti. Okumuş, "Yavaş'ın talebi kamusal alanda artarak devam ediyor. Kamuoyu yoklamalarında bu çıkıyor. İmamoğlu'nun 1-2 puan Yavaş'ı geçtiğini söyleyenler de var. Siyaseti mühendislikle yönlendirmeye çalışanlar var. Bu çevrelere kulağımızı verelim ama kulağımızı kaptırmayalım." dedi.