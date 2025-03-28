Cem Küçük: Yüzüne maske takmak suçtur!

İBB’ye düzenlenen yolsuzluk operasyonunun yankıları sürüyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, gözaltındaki kişilere karakolda kötü muamele yapıldığı iddialarını yalanladı. Karakollarda her yerde kamera olduğunu ve böyle bir şeyin olma ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Küçük, ayrıca maske takmanın suç olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunun yankıları devam ediyor. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, operasyon ve sonrasındaki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÖĞRENCİLERE UYARI

Küçük, lise ve üniversite öğrencilerine eylemlere katılmamaları yönünde çağrıda bulundu. Disiplin yönetmeliklerine göre, suçlu bulunan ve yüzleri maskeli olan öğrencilerin burslarının kesilebileceğini, yurtlardan atılabileceğini ve kamu görevlerinden men edilebileceğini söyledi.

KÜÇÜK: AİLELERE İYİ NİYETİMLE SÖYLÜYORUM

Küçük, bu davaların uzun süreceğini ve polise asit atan veya kaldırım taşıyla yaralayan gençlerin fotoğraflarının çekildiğini ifade etti. Ailelere iyi niyetle seslenerek, bu durumun sonuçlarının ağır olabileceğini belirtti. Küçük, “Karakolda kötü muamele yapıldığı yalan, her yerde kamera var, böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Lise ve üniversite öğrencilere çağrı yapmayın. Disiplin yönergesine göre suçlu bulunurlarsa, yüzleri maskeli olduğu için bursları kesilebilir, yurttan atılabilir ve kamu görevi yapamazlar. Bu davalar bitmez. Polise asit atanlar da genç, kaldırım taşıyla yaralayanlar da. Hepsinin fotoğrafı çekildi. Ailelere iyi niyetimle söylüyorum, şimdi ağlıyorlar."

FATİH ATİK: CHP TARAFINDAN ORGANİZE EDİLMİYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise CHP'nin eylemlerinde "Pikaçu" gibi sembollerin görülmediğini, ancak bu tür sembollerin dünya medyasında yer bulduğunu söyledi. Atik, sokak eylemlerinin CHP tarafından organize edilmediğini ve eylemleri şirin gösterme çabası olduğunu düşündüğünü belirtti. Atik, sokaklara dökülenlerin Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdikleri için değil, başka nedenlerle orada olduklarını savundu. Atik, eylemcilerin çoğunun CHP'li olmadığını ve birilerinin düğmeye bastığını düşündüğünü ifade etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1905701415282147454

“İMAMOĞLU'NU ÇOK SEVDİKLERİ İÇİN DEĞİL”

Atik, “CHP’nin eylemlerin de hiç pikaçu gördünüz mü? Pikaçu da dünya medyasında yer buluyor. Sokak eylemlerini CHP organize etmiyor. Eylemleri şirin gösterme çabası var. Birilerinin düğmeye bastığını düşünüyorum. Sokaklara dökülenler İmamoğlu'nu çok sevdikleri için dökülmüyorlar. Çoğu CHP'li değil” ifadelerini kullandı.