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 | Mutluhan Yildiz

Cem Küçük'ten 'diploma' tartışmasında dikkat çeken yorum! 'Sahte değil, işlem usulsüz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite zamanında Kıbrıs'ta üniversite okurken, denkliği bulunmayan İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz geçiş yaptığına ilişkin iddialardan sonra yargı süreci başladı. Sürece ilişkin Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Küçük, "İmamoğlu'nun diploması sahte değil" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 00:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılmıştı. Ancak, kamu görevi nedeniyle bu tarihe katılamayacağını belirten İmamoğlu, mazeret dilekçesi sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda dilekçesi kabul edilerek ifadesi 5 Mart 2025 tarihine ertelendi.

Soruşturmanın temelinde, İmamoğlu'nun diploması ve belge geçiş işlemlerinde usulsüzlük iddiaları yer aldı. TGRT Haber'in Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DİPLOMADA BİR ŞEY YOK"

Küçük, "Diplomada bir şey yok. Geçiş işlemi usulsüz. YÖK’ün KKTC’deki üniversitelere denklik vermesi 93’te. İmamoğlu elindeki evrakları göstermeli. Yatay geçiş işlemi iptal edilir. Üniversite ‘hukuka uygundur veya değildir’ desin" ifadelerini kullandı.

Küçük, iddiaların aslında belgenin kendisinden ziyade, evrakların düzenlenme ve geçiş sürecine yönelik olduğunu öne sürdü.

Soruşturmanın ilerleyen süreçte nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, İmamoğlu'nun 5 Mart’ta savcı karşısında ifade verecek.

https://x.com/tgrthabertv/status/1894111463561990211

Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI SAHTE Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'üniversite diplomasının sahte olduğu' iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere 5 Mart 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildi.
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