Cem Küçük'ten 'kılıçlı yemin' yorumu: Bu bir cunta girişimidir!

31 Ocak 2025 23:00 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 23:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), disiplin kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, disipline aykırı hiçbir eylem ve duruma müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Askeriyedeki ihraçları TGRT Haber'de değerlendiren Cem Küçük, "Bu bir cunta girişimidir" diyerek ihraç kararının doğru olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kılıçlı yemin töreni düzenleyip esnasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek slogan atan ve daha sonrasında sonrası başlatılan soruşturmada sıralı 3 disiplin amiri ve 5 teğmene 'silahlı kuvvetlerden ayrılma' cezası verildiğini duyurdu.

TSK'dan Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ihraç edilen teğmenler arasında yer aldı. 20 teğmen de uyarı ve kınama cezası aldı.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ihraç edilen teğmenlerin, disipline aykırı davrandıklarını ve TSK içerisinde bir "cunta" oluşturma gayreti içinde olduklarını iddia etti.

"BU BİR CUNTA GİRİŞİMİDİR"

Küçük, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünü CHP'liler kullanır. Bu CHP sloganıdır. Bana göre teğmenlerin hepsi ihraç edilmeliydi. Bu bir cunta girişimidir" dedi.

"SEN ASKERSİN MEDYAYA OYNAYAMAZSIN"

Küçük ayrıca, ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun, "Bizim üzerimizde cemaatçi yaftası vardı, bunu medya aracılığıyla kaldırmamız gerekiyordu" sözlerini hatırlatarak, "Sen askersin, sen denileni yaparsın, medyaya oynayamazsın" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ün açıklamaları şu şekilde: