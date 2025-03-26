Cevdet Yılmaz'dan Özgür Özel'e boykot tepkisi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi. Özgür Özel'in son yaptığı açıklamaları hayretler içerisinde izlediğini aktaran Yılmaz, "Boykot çağrısını zararlı ve tehlikeli yaklaşım olarak görüyorum. Bu Türkiye'ye iyilik değil. Sorumsuz bir siyaset" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısı, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gündemine ilişkin kritik açıklamalar yaptı.

"BOYKOT ÇAĞRISINI ÇOK ZARARLI GÖRÜYORUM"

Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefet genel başkanı boykot çağrıları yapıyor. Hakikaten hayretle izliyorum. Bir yandan ekonomiyle ilgili eleştiriler yapacaksınız bir taraftan bu ülkenin milli yerli şirketlerini hedef göstereceksiniz. Aynı siyasetçiler İsrail soykırım yaparken hiç de boykot havasında değiller. Yerli ve milli şirketlerimize boykot çağrısını zararlı ve tehlikeli yaklaşım olarak görüyorum. Bu Türkiye'ye iyilik değil. Sorumsuz bir siyaset. O şirketlere verdiğiniz zarar. Orada çalışan insanlara, Türkiye'nin üretimine, milli kaynaklarına zarar veriyorsunuz. Bugüne kadar ülkemizin siyasetinde hatırlamıyorum. Bir dönem darbeci dönemde yeşil sermaye söylemleri vardı. Bunlar demokrasimizin, siyasetimizin kalitesine zarar veren söylemler. Çıkarsınız kendi siyasi partiniz olarak vizyonunuzu, politikalarınızı ortaya koyarsınız. CHP'nin ekonomik bir vizyon ortaya koyduğunu gördünüz mü? Zarar verici eylemler içinde olmak dışında. İnanıyorum ki, CHP'nin içindeki sorumlu siyasetçiler de bu tablodan rahatsız, CHP'ye oy veren sorumlu vatandaşalırımız da bu tablodan rahatsız. Bu aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir.

Hiç etkilemedi demiyorum. Tabiki etkiledi. Borsa düştü, kur da Merkez Bankası ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla istikrarlı şekilde belli bir seyre gelmiş durumda. Faiz oranlarında biraz etkilenmeler oldu. Bunları abartmayalım bence. Bunlar 3 günlük, 5 günlük etkiler sonuç itibarıyla. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net programa desteği var. En kıymetli şey bu. Onu da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bu etkiler kısa vadeli sınırlı olarak kalacaktır. İlk günkü havanın dağıldığını görüyoruz.

"ÜLKEMİZDE HUZUR VE İSTİKRAR VAR"

Dış dünyaya verilen mesaj Gezi benzeri bir hareketlilik oluşturma havası oldu. Bunun ekonomiye olumsuz etkisini meydana çıkarma gibi. Bunun böyle olmadığı kısa zamanda görülmüş oldu. Kısa süre içinde o görüntülerin de ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ülkemizde huzur ve istikrar var. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Bu ülkenin istikrarı ve ekonomisiyle ilgili iktidarı ve muhalefetiyle sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Bu ülkenin ekonomisini herkesin düşünmesi gerekiyor. Ekonomiyle güvenlik arasında bir bağlantı gördüğünü ifade etmek isterim. Güvenlik ortamı iyileştirdikçe ekonomideki geçici etkiler de kendiliğinden ortaya kalkıyor.

'SİYASETÇİ SOKAĞA ÇAĞIRIRKEN DİKKATLİ OLMALI'

Sayın Özel ve üst düzeyin yönlendirmeleri, söylemleri, üslupları. Sosyal medyadan önceden hazırlıklar yapılmış belli ki. Kurumsal değil kendi fikrimi ifade ediyorum. Bu kadar hızlı, belli kalıplar, belli çalışmalar sistematik şekilde toplumsal psikolojiyi yönlendirmeye dönük çaba var diye düşünüyorum. Hükümete ilişkin hukuk ötesinde muhalif kesimler de bunu fırsat bilip, sahaya çıkması söz konusu. Aslolan siyasetçiler sorumlu davranmalı. Siyasetçi insanları sokağa çağırırken çok dikkatli olmalı. Geçmişte ölenler oldu, yaralananlar oldu, insanların varlıklarına zararlar geldi. Sokakta protestonun yolu ve yöntemi var. 'Ben hukuku tanımıyorum' deyip 'hukuk devletini savunuyorum' demek kendi içinde bir çelişti.

"DEM PARTİ ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMIYOR"

Öcalan İmralı'da belli koşullar altıda. Terör örgütüne bir çağrısı var. Terör örgütünün ipe un serecek durumları yok. Burada DEM Partililerin üzerine düşen görevi yapmıyorlar gibi düşünüyorum. Terör örgütüne 'Örgütünüzün kurucusu kendinizi feshedin, biz de aynı çağrıyı yapıyoruz' diye açıkça söylemeleri lazım. Bugüne kadar ben bunu duymadım. Demokratik rekabeti savunuyorsanız bunu yapmanız lazım. Terör örgütü fesh olursa kimse DEM'e 'Sen terör örgütüyle dirsek temasıyla siyaset yapıyorsun' demez. Bu silahlar bırakılınca demokrasi ve kalkına için yeni bir perspektif açılacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni olarak çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Demokratik atmosfer içinde rekabetimizi yapacağız. Kritik olan kongrenin toplanması ve bu açıklamanın yapılması.