CHP'de gündem Beşiktaş! Özgür Özel, PM üyeleri ile bir araya geldi

19 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:54

CHP lideri Özgür Özel'in gündemine yine Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon vardı. Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti Meclisi (PM) üyeleri ile bir araya geldi.