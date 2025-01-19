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CHP'de gündem Beşiktaş! Özgür Özel, PM üyeleri ile bir araya geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:54
CHP&#039;de gündem Beşiktaş! Özgür Özel, PM üyeleri ile bir araya geldi

CHP lideri Özgür Özel'in gündemine yine Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon vardı. Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti Meclisi (PM) üyeleri ile bir araya geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki temaslarına devam ediyor.

MYK'YI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Özel, önceki gün MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırırken, dün milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Bugün ise İstanbul İl Başkanlığı’nda PM üyeleriyle bir araya geldi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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