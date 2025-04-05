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 | Yusuf Özgür Bülbül

CHP kurultayı için dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Berhan Şimşek kulisi!

CHP'nin yaklaşan olağanüstü kurultayı öncesinde siyasi kulisler hareketlenirken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki tutumu ve genel başkan adaylığını açıklayan Berhan Şimşek'in olası bir hamlesi dikkat çekiyor. İşte detaylar…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 21:41

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki son gelişmeler masaya yatırıldı. CHP’nin olağanüstü kurultayı ile ilgili konuklardan çarpıcı açıklamalar geldi. Programda konuşan gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda oy kullanmayacağını söyledi. Gazeteci/yazar Nuray Başaran da CHP'de gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için adaylığını açıklayan 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve eski sinema oyuncusu Berhan Şimşek’in konuşma yaptıktan sonra adaylıktan ayrılabileceğini söyledi.

CHP kurultayı için dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Berhan Şimşek kulisi!

YARKADAŞ: KILIÇDAROĞLU OY KULLANMAYACAK

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, gazeteci ve yazarlar son gelişmeleri değerlendirdi. Programın konuklarından Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılacağını ancak oy kullanmayacağını açıkladı. Yarkadaş ayrıca, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerdiği isimleri kendi listesine dahil edeceğini öne sürdü.

Gazeteci Barış Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu kurultaya katılacak ama oy kullanmayacak. Özgür Özel, İmamoğlu'nun verdiği isimleri listesine alacak." dedi.

CHP kurultayı için dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Berhan Şimşek kulisi!

BAŞARAN: ŞİMŞEK ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK

Gazeteci ve yazar Nuray Başaran ise kurultay öncesinde muhalif kanadın Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın etrafında birleştiğini ifade etti. Şimşek'in olağanüstü kurultayda sadece adayların konuşma yapabilmesi kuralı gereği bir konuşma yapmak istediğini belirten Başaran, "Konuşma yapacak ve adaylıktan ayrılacak diye konuşuluyor. Ümit Uysal ve Oğuz Kaan Salıcı bölünmemek adına ortak liste hazırlayacaklar" şeklinde konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1908585111702130973

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Sıkça Sorulan Sorular

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?
Berhan Şimşek, Türk sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimcidir. 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta Nuri Şimşek ve Alime Şimşek'in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğudur.
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