CHP Kurultayı'nda ikinci gün! Tek adaylı Genel Başkan seçimi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 39'uncu Olağan Kurultayı için sabahın erken saatlerinden itibaren partililer salona geldi. başlayan partililer seyircilere ayrılan bölümü doldurdu.
Kurultayın ikinci gününde Genel Başkanlık seçimi yapılacak. Özel, tek aday olduğu bugünkü kurultayda, yeniden seçilirse bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilmiş olacak.
Kurultay salonunun dışında bekleyen ve “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” afişiyle kaplanan TIR dikkati çekti.