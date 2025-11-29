Menü Kapat
 Baran Aksoy

CHP Kurultayı'nda ikinci gün! Tek adaylı Genel Başkan seçimi

Cumhuriyet Halk Partisi, iki yıl içinde dördüncü kez kurultayını topladı. 39. Olağan Kurultay'ın Ankara Spor Salonu'ndaki ilk günü seyircisiz yapıldı ve parti programı 17 yılın ardından değişti. Bugün de Genel Başkan seçimi yapılacak. İşte CHP kurultayında son yaşananlar...

CHP Kurultayı'nda ikinci gün! Tek adaylı Genel Başkan seçimi
'nin Spor Salonu'nda yapılan 39'uncu Olağan Kurultayı için sabahın erken saatlerinden itibaren partililer salona geldi. başlayan partililer seyircilere ayrılan bölümü doldurdu.

CHP Kurultayı'nda ikinci gün! Tek adaylı Genel Başkan seçimi

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL

Kurultayın ikinci gününde Genel Başkanlık seçimi yapılacak. Özel, tek aday olduğu bugünkü kurultayda, yeniden seçilirse bir yılda üçüncü kez seçilmiş olacak.

CHP Kurultayı'nda ikinci gün! Tek adaylı Genel Başkan seçimi

KAPININ ÖNÜNE TIR ÇEKİLDİ

salonunun dışında bekleyen ve “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” afişiyle kaplanan TIR dikkati çekti.

