CHP Kurultayı'nda ikinci gün! Tek adaylı Genel Başkan seçimi

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 39'uncu Olağan Kurultayı için sabahın erken saatlerinden itibaren partililer salona geldi. başlayan partililer seyircilere ayrılan bölümü doldurdu.

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL

Kurultayın ikinci gününde Genel Başkanlık seçimi yapılacak. Özel, tek aday olduğu bugünkü kurultayda, yeniden seçilirse bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilmiş olacak.

KAPININ ÖNÜNE TIR ÇEKİLDİ

Kurultay salonunun dışında bekleyen ve “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” afişiyle kaplanan TIR dikkati çekti.