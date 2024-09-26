CHP lideri Özgür Özel, 'işgal' kelimesini duyunca ateş püskürdü!

26 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:48

CHP lideri Özgür Özel, New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda gergin anlar yaşadı. Kıbrıs Barış Harekatı’na “işgal” diyen Rum Kesimi temsilcisine çok sert çıkan CHP lideri, harekatın hem Türklere hem Rumlara barış getirmek için yapıldığını söyledi.

CHP​ lideri Özgür Özel, New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den oluşan bir heyet eşlik etti.

İlk oturumda söz alan Özel, İsrail’in Filistin​ ve Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çekerek, Sosyalist Enternasyonal’in bir sonraki toplantısının Filistin’in Ramallah kentinde yapılmasını önerdi.

Kıbrıs Rum Kesimi AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ise konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı’nı "işgal" olarak tanımladı. Özel, bu ifadelere duyunca ateş püskürdü. Temsilciye tepki gösteren Özel daha sonra salondan ayrıldı, ardından söz alarak tepkisini dile getirdi.

"ASLA VE ASLA..."

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın CHP iktidarında ve partinin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in başbakanlığında yapıldığını hatırlatan Özel, "Bülent Ecevit, bütün dünyaya Barış Harekatı’nı duyururken bunun hem Türklere hem Rumlara barış götürmek için yapıldığını söylemişti. Ve harekat, siyasi hedefleri olan askeri bir harekattı. Sadece ve sadece adanın 3’te 1’ine kadar ilerleyip durdular. Hiçbir direnç yoktu. Adanın tamamını alabilirlerdi. O zaman adı işgal olurdu. O günden sonra yapılan tüm barış görüşmelerine katıldığımız gibi yine o günden sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler’in ya da diğer uluslararası örgütlerin dediği, talep ettiği her şeyi yerine getiren ve asla ve asla bir işgalci gibi davranmayan bir ülke oldu. O yüzden terminolojik bir hatayı gidermek istedim. Bundan sonra da adaya barış gelmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.