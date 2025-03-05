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CHP lideri Özgür Özel Türkiye'yi AB'ye şikayet etti! Yine kalkışmaya davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'na davetli olarak gitti. Buda bir konuşma gerçekleştiren Özel, Türkiye'yi sosyal, demokratik ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda eleştirerek şikayette bulundu. Başta hükümet olmak üzere Türkiye'yi birçok konuda eleştiren CHP lideri, "Ülkemizde yaşanan yargı tacizlerini, hukuksuzluklarını yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Özgür Özel Türkiye'yi AB'ye şikayet etti! Yine kalkışmaya davet etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 18:43

Yurt dışı temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yapmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'deydi. Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki kararlılığını vurguladığı konuşmada gençlerin yüzde 72’sinin AB üyeliğini desteklediğini dile getiren Özel şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan yargı tacizlerini, hukuksuzluklarını yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, AVRUPA’NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Bir belirsizlik çağına girdiğimiz önermesini ben de paylaşıyorum. Bu salondaki ve kıtadaki tüm endişelere bu yüzden hak veriyorum. Ukrayna’da yaşanan savaş, Gazze’deki korkunç katliam, Suriye’de uzun süredir beklenen yönetim değişimi ancak yönetimin kontrolü güç bir ele geçmesi, ABD’de Trump yönetiminin çok taraflı dünya düzenini, demokratik kurumları yıkmaya dönük aldığı hızlı kararlar bu gelişmelerin sadece birkaçı.

Yaşadığımız belirsizlikler çağında, küresel dengelerin yeniden kurulduğu bir anda Türkiye’nin stratejik öneminin arttığının farkındayız. Türkiye, önemli bir jeopolitik konumdadır. Bu belirsizlik ve jeopolitik gerginlik ortamında Türkiye’nin demokratik, güvenilir ve öngörülebilir, çevreye saygılı, istikrarlı, kurumları güçlü bir ülke olması ve bu ülkenin Avrupa’nın ayrılmaz parçası olması, hem bizlerin hem Avrupa’nın yararınadır.

Türkiye; dinamik ekonomisi, genç nüfusu, canlı ve direngen sivil toplum dinamizmiyle AB’nin birçok yeni üyesinden daha köklü bir demokratik geleneğe dayanan bir ülkedir."

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da dünyaya geldi. İlköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamlayan Özel, orta ve lise öğrenimine İzmir'deki Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde devam etti. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1999'da serbest eczacılığa başlayan Özel, 2011 yılında yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. Manisa Eczacı Odası'nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi'nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı. Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı. *Özel, hâlâ devam eden Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Sputnik'te sürdürdüğü greve destek vermişti. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yaptı. Anne ve babası emekli öğretmen olan Özgür Özel, eczacı meslektaşı Didem Özel ile evli ve İpek adında bir kızları var. Siyasi kariyeri 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan siyasetçi, 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da CHP Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı. 2007 ve 2009 yılları Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği'nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10.03.2011'de Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011'de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi. Özel, 24., 25., 26., 27.,28. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak Mecliste görev yaptı. Bu süre içinde Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu, SOMA Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, CHP Ceza Evlerini İzleme Ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin Ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda çalıştı. 18.CHP Olağanüstü Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi. Grup Başkanvekilliği görevini üstlenene kadar bu görevini sürdürdü. 25. 26. ve 27.dönemde CHP Grup Başkanvekili görevi yapan Özel, 28. dönemde ise CHP Grup Başkanı oldu. Ancak CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladıktan bir süre sonra bu görevi 'fiilen' bıraktığını duyurdu. Özgür Özel, 4 Kasım'da yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarıştı. İkinci tura kalan seçimi 536'ya karşı 812 oyla kazanan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.
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