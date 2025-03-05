CHP lideri Özgür Özel Türkiye'yi AB'ye şikayet etti! Yine kalkışmaya davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'na davetli olarak gitti. Buda bir konuşma gerçekleştiren Özel, Türkiye'yi sosyal, demokratik ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda eleştirerek şikayette bulundu. Başta hükümet olmak üzere Türkiye'yi birçok konuda eleştiren CHP lideri, "Ülkemizde yaşanan yargı tacizlerini, hukuksuzluklarını yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışı temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yapmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'deydi. Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki kararlılığını vurguladığı konuşmada gençlerin yüzde 72’sinin AB üyeliğini desteklediğini dile getiren Özel şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan yargı tacizlerini, hukuksuzluklarını yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, AVRUPA’NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Bir belirsizlik çağına girdiğimiz önermesini ben de paylaşıyorum. Bu salondaki ve kıtadaki tüm endişelere bu yüzden hak veriyorum. Ukrayna’da yaşanan savaş, Gazze’deki korkunç katliam, Suriye’de uzun süredir beklenen yönetim değişimi ancak yönetimin kontrolü güç bir ele geçmesi, ABD’de Trump yönetiminin çok taraflı dünya düzenini, demokratik kurumları yıkmaya dönük aldığı hızlı kararlar bu gelişmelerin sadece birkaçı.

Yaşadığımız belirsizlikler çağında, küresel dengelerin yeniden kurulduğu bir anda Türkiye’nin stratejik öneminin arttığının farkındayız. Türkiye, önemli bir jeopolitik konumdadır. Bu belirsizlik ve jeopolitik gerginlik ortamında Türkiye’nin demokratik, güvenilir ve öngörülebilir, çevreye saygılı, istikrarlı, kurumları güçlü bir ülke olması ve bu ülkenin Avrupa’nın ayrılmaz parçası olması, hem bizlerin hem Avrupa’nın yararınadır.

Türkiye; dinamik ekonomisi, genç nüfusu, canlı ve direngen sivil toplum dinamizmiyle AB’nin birçok yeni üyesinden daha köklü bir demokratik geleneğe dayanan bir ülkedir."