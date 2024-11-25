CHP lideri Özgür Özel'den kayyum tepkisi! "Halkın iradesine kafa tuttular"

25 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde CHP ve DEM Parti belediyelerine yönelik alınan kayyum kararlarına çok sert tepki gösterdi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kayyum kararlarının karşısında durmaya devam edeceklerini altını çizen Özel, "Bu siyasi işgal meselesidir" dedi.

CHP​ lideri Özgür Özel, İstanbul​'daki İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok kritik açıklamalar yaptı. CHP'li ve DEM Partili belediyelere yönelik kayyum kararlarına tepki gösteren Özgür Özel, çok sert ifadeler kullandı. Özel, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ve kılıçlı yemin sonrası disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili de konuştu.

"CHP'Yİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İsim vermeden 'birilerinin' CHP'nin içinde karışıklık çıkarmaya çalıştığını belirten Özel, "Parti içinde olmayan bir tartışmayı varmış gibi gösterenlere 81 il başkanımız olmadığını gösterdi" dedi.

"ESENYURT'U SANDIKTA ALAMAYANLAR DARBEYLE ALMAKTADIR"

CHP'li ve DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, "Esenyurt'a kayyım atayanlar Mardin, Batman ve Halfeti'ye de kayyım atadılar. Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer illerde de verdik. Demokrasi odaklı anlayışımız ortada. Bu mesele parti meselesi değil. Tayyip Erdoğan'ın oyunu geri tepmiştir, geri tepecektir. Bu siyasi işgal meselesidir. Esenyurt'u sandıkta alamayanlar darbeyle almaktadır" ifadelerini kullandı.

"HALKIN İRADESİNE KAFA TUTANLARIN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ""

Vatandaşların demokrasiye sahip çıkmaya devam ettiğinin altını çizen Özel, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun halkın iradesine kafa tutanların karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"MUSTAFA KEMAL'İN ORDUSUNA GERİ KAZANDIRACAĞIZ"

Kılıçlı yemin töreni sonrası disipline sevk edilen teğmenlere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Özel, "Gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerini Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız. Söz" diye konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 25 Kasım kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele günü. Şiddete karşı dayanışmayı amaçlayan kadınların çalışmalarını destekliyoruz. En başta hepimizin övündüğü ve yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin imzasıyla çıkılan o süreci terk edeceğiz."