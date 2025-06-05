CHP lideri Özgür Özel'e ikinci soruşturma

İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle dün soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle ikinci bir soruşturma başlattı.
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