CHP PM ve YDK üyeleri belli oldu! Özgür Özel yeniden seçildi, anahtar listesi delegeden onay aldı

CHP'de partiye kayyum atanması riskine karşı alınan kararla, 21. Olağanüstü Kurultay gerçekleştirildi. 17 saat süren kurultaydaki genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Özel, bin 171 oyla yeniden seçildi. Parti Meclisi seçiminde Özel'in anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. gecenin ilerleyen saatlerinde sona eren kurultay 17 saat sürdü.

Kurultaydaki genel başkanlık seçimine Özgür Özel tek aday olarak girdi. Kurultay öncesinde Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı. Uysal, adaylıktan çekilirken, "Partimi yıpratmamak adına adaylığı sürdürmeyeceğim." açıklamasını yaptı. Aday olacağını söyleyen bir diğer isim Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı.

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, adaylık için yeterli imzaların karşılanamadığını bildirdi. Böylece Özel, kurultaydaki tek genel başkan adayı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Bin 276 delegenin oy kullandığı seçimde Özel, bin 171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULÜ ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

PM listesi için 181, YDK için de 51 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.

Bu isimlerin ardından sırasıyla; Gül Çiftci 794, Ensar Aytekin 787, Hikmet Erbilgin 786, Gamze Taşcıer 770, Ali Abbas Ertürk 769, Canan Taşer 764 ve Mahir Yüksel 760 oy aldı.

Mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu ise PM'de kendine yer buldu.

ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."