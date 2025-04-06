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 | Yusuf Özgür Bülbül

Faik Tunay: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir

TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, “CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. Bu şartlarda Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'in gireceği seçimi Erdoğan kazanır” dedi…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 22:29

Eski İstanbul Milletvekili Faik Tunay, TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında CHP'nin son kurultayını ve olası cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi. Tunay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olduğunu ve mevcut şartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girmesi muhtemel bir seçimi Erdoğan'ın kazanacağını öne sürdü.

Faik Tunay: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir

CHP’nin olağanüstü kurultayında tek aday olarak seçime giren Özgür Özel tekrar genel başkan seçildi. TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında CHP kurultayı değerlendirildi. Gülden Kalecik Demirtaş’ın moderatörlüğündeki programın konuğu olan 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Özel ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1908948241888256267

“SEÇİMİ ERDOĞAN KAZANIR”

Tunay, “CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Özgür Özel'dir. Bu şartlarda Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'in gireceği seçimi Erdoğan kazanır. İmamoğlu şansını iyi kullanamadı. Özel, siyaseten İmamoğlu’ndan kurtuldu. CHP mitingleri bir süre sonra biter. Özgür Özel söylemlerine dikkat etmiyor.”

“KAZANAN ÖZEL OLDU”

Programın bir diğer konuğu olan Hukukçu Ebubekir Elmalı ise Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin artık Özgür Özel'in siyasi meşruiyetine destek olacağını söyledi. Elmalı, Özgür Özel'in geçen seçimde aldığı hukuki meşruiyeti, son kurultayda elde ettiği siyasi meşruiyetle pekiştirdiğini belirtti. Elmalı, “İmamoğlu'nun ekibi artık Özgür Özel'in siyasi meşruiyetine destek olacak. Kazanan Özgür Özel oldu. Mansur Yavaş zaten dalgalı denizleri seven bir siyasetçi değil mücadeleyi sevmez, kendisinden öyle bir beklenti de olmadı.” ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
Özgür Özel, Türk siyasetçi, eczacı ve 8 Kasım 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideridir. 2011'den beri TBMM'de Manisa milletvekilidir.
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