Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Artık haddini bil!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Bakan Fidan, yaptığı yazılı açıklamada Özel'e yönelik, "Artık haddini bil!" dedi...

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki yapmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı destekle yıllardır Türkiye'ye hizmet ettiğini ve her türlü vesayete karşı mücadele ettiğini vurguladı.

"VESAYET ODAĞINA KARŞI MÜCADELE ETTİK"

Türkiye'nin millet dışında kimseden emir almadığını ve halk dışında kimseden icazet istemediğini belirten Fidan, "Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'i "yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil etmekle" suçlayan Fidan, Özel'in meşruiyeti sandık dışında aradığını ve siyaseti sokakta dizayn etmeye çalıştığını kaydetti. Fidan ayrıca, Özel'in haftalardır dış güçlerden medet umduğunu ve yabancı başkentlerden destek dilendiğini belirtti.

FİDAN: BU ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ

Bakan Fidan, Özel'in yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalıştığını ve kendi kişisel hırslarını komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunduğunu belirterek bu zihniyeti reddettiklerini ifade etti.

Açıklamasının sonunda Fidan, "Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

https://x.com/HakanFidan/status/1908923082317939067

Fidan, "Haftalardır dış güçlerden medet uman, “terk edilmiş hissediyoruz” diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir. Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz! Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.