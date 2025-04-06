Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Artık haddini bil!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Bakan Fidan, yaptığı yazılı açıklamada Özel'e yönelik, "Artık haddini bil!" dedi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Artık haddini bil!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 20:21

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki yapmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı destekle yıllardır Türkiye'ye hizmet ettiğini ve her türlü vesayete karşı mücadele ettiğini vurguladı.

"VESAYET ODAĞINA KARŞI MÜCADELE ETTİK"

Türkiye'nin millet dışında kimseden emir almadığını ve halk dışında kimseden icazet istemediğini belirten Fidan, "Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'i "yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil etmekle" suçlayan Fidan, Özel'in meşruiyeti sandık dışında aradığını ve siyaseti sokakta dizayn etmeye çalıştığını kaydetti. Fidan ayrıca, Özel'in haftalardır dış güçlerden medet umduğunu ve yabancı başkentlerden destek dilendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Artık haddini bil!

FİDAN: BU ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ

Bakan Fidan, Özel'in yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalıştığını ve kendi kişisel hırslarını komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunduğunu belirterek bu zihniyeti reddettiklerini ifade etti.

Açıklamasının sonunda Fidan, "Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

https://x.com/HakanFidan/status/1908923082317939067

Fidan, "Haftalardır dış güçlerden medet uman, “terk edilmiş hissediyoruz” diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir. Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz! Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti kanadından Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi! 'Zıvanadan çıkmış, zehir saçıyor!'
CHP kurultayında sert tartışma! Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e 'kısa pantolon' göndermesi

Sıkça Sorulan Sorular

CUNTA NEDİR?
Cunta, yönetime kuvvet kullanarak el koymaya teşebbüs eden askerî ya da siyasi grup
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.