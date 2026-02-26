CHP'de 9 milletvekili için pazartesi kritik gün! İhraç edilecekler mi?

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan, Gürkan Hacır’ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında, ana muhalefet partisi CHP içindeki muhalif gruplar ve disiplin süreçlerine dair çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaşıldı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, son günlerde adı çeşitli bildiri ve toplantılarla anılan 9 milletvekilinin partiden ihraç edilebileceği iddiasını gündeme taşıdı.

"PAZARTESİ GENEL BAŞKAN NEZARETİNDE KONUŞULUR"

Akdemir, ulaştığı duyumu CHP yönetiminde yer alan "etkin ve yetkin" bir isme sorduğunu belirterek aldığı cevabı deşifre etti:

"Yönetimden görüştüğüm isim, şu an için yetkili organlarda böyle bir kararın olmadığını söyledi. Ancak 'Pazartesi günü Özgür Özel’in nezaretinde bu konu büyük ihtimalle konuşulur' dedi. Anladığım kadarıyla Pazartesi günü yapılacak MYK toplantısı bu anlamda oldukça kritik."

"GENEL BAŞKAN GRUBUN BOZULMASINI İSTEMEZ"

Kulislerde dolaşan 9 vekil ismine rağmen, Akdemir’in görüştüğü CHP’li yöneticinin bir temennisi de dikkat çekti. İsmini gizli tuttuğu yöneticinin, "İnşallah böyle bir disiplin süreci olmaz" dediğini aktaran Akdemir, Genel Başkan Özgür Özel’in tavrına dair şu analizi yaptı:

"Genel Başkan’ın meclis grubunun parçalanmasını istemediği ve ayrılıkları gidermekten yana olduğunu anlattı. 'Bunların gündeme gelmesi de olağan çünkü partiyi kamuoyu önünde tartışması kolay değil. Genel Başkan ile konuşup sonuç alınamayacak bir şey yok. Doğrudan konuşabilecekken neden bu yollara başvuruyorlar' dedi."

NEDEN 9 MİLLETVEKİLİ?

Programda, toplantıya katılan 13 milletvekilinden neden sadece 9’unun isminin "ihraç" ile anıldığı da tartışıldı. Atik ise 9 milletvekili iddiası hakkında, 'Özgür Özel'e partiyi arındıralım diye mektup yazan 10 milletvekili vardı onlardan biri Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçmesi sebebiyle o 9 milletvekili olabilir' dedi. Bu vekillerin; organizasyonun içinde aktif yer alan, Genel Başkan'a mektup yazan veya sert demeçler veren isimler olduğu söylendi.

'ÖZGÜR ÖZEL PARLAMENTO GRUBUNU BOZMAK İSTEMEZ'

Akdemir ayrıca, partinin parlamento grubunun aritmetiğini bozmamak adına bu radikal kararın çıkmama ihtimalinin de masada olduğunu ekledi.