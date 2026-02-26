Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

CHP'de 9 milletvekili için pazartesi kritik gün! İhraç edilecekler mi?

CHP’de içinde 13 milletvekilinin katıldığı bir toplantı sonrası başlayan "ihraç dalgası" iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, '9 vekilin ihraç edileceği' duyumlarını CHP yönetiminin en üst kademesine sordu. Aldığı cevap ardından ise gözleri Pazartesi günü yapılacak MYK toplantısına çevirdi.

26.02.2026
26.02.2026
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan, Gürkan Hacır’ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında, ana muhalefet partisi CHP içindeki muhalif gruplar ve disiplin süreçlerine dair çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaşıldı. Gazeteci , son günlerde adı çeşitli bildiri ve toplantılarla anılan 9 milletvekilinin partiden ihraç edilebileceği iddiasını gündeme taşıdı.

CHP'de 9 milletvekili için pazartesi kritik gün! İhraç edilecekler mi?

0:00 143
HABERİN ÖZETİ

CHP'de 9 milletvekili için pazartesi kritik gün! İhraç edilecekler mi?

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
TGRT Haber'de gazeteci Hasan Basri Akdemir, CHP içinde muhalif gruplarda yer alan 9 milletvekilinin partiden ihraç edilebileceği iddialarının Pazartesi günü MYK'da Genel Başkan Özgür Özel nezaretinde konuşulacağını bildirdi.
CHP'de muhalif faaliyetlerde bulunan 9 milletvekilinin partiden ihraç edilebileceği iddiası gündeme geldi.
İhraç konusunun Pazartesi günü, Genel Başkan Özgür Özel'in nezaretinde yapılacak MYK toplantısında ele alınması bekleniyor.
Parti yönetiminden bir ismin, Özgür Özel'in meclis grubunun parçalanmasını istemediği ve ayrılıkları gidermekten yana olduğu belirtildi.
İhraçla anılan 9 vekilin, organizasyonlarda aktif yer alan, Genel Başkan'a mektup yazan veya sert demeçler veren isimler olduğu ifade edildi.
Genel Başkan'ın parlamento grubunun aritmetiğini bozmamak adına bu radikal kararın çıkmama ihtimalinin de masada olduğu aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

"PAZARTESİ GENEL BAŞKAN NEZARETİNDE KONUŞULUR"

Akdemir, ulaştığı duyumu CHP yönetiminde yer alan "etkin ve yetkin" bir isme sorduğunu belirterek aldığı cevabı deşifre etti:

"Yönetimden görüştüğüm isim, şu an için yetkili organlarda böyle bir kararın olmadığını söyledi. Ancak 'Pazartesi günü ’in nezaretinde bu konu büyük ihtimalle konuşulur' dedi. Anladığım kadarıyla Pazartesi günü yapılacak MYK toplantısı bu anlamda oldukça kritik."

CHP'de 9 milletvekili için pazartesi kritik gün! İhraç edilecekler mi?

"GENEL BAŞKAN GRUBUN BOZULMASINI İSTEMEZ"

Kulislerde dolaşan 9 vekil ismine rağmen, Akdemir’in görüştüğü CHP’li yöneticinin bir temennisi de dikkat çekti. İsmini gizli tuttuğu yöneticinin, "İnşallah böyle bir disiplin süreci olmaz" dediğini aktaran Akdemir, Genel Başkan Özgür Özel’in tavrına dair şu analizi yaptı:

"Genel Başkan’ın meclis grubunun parçalanmasını istemediği ve ayrılıkları gidermekten yana olduğunu anlattı. 'Bunların gündeme gelmesi de olağan çünkü partiyi kamuoyu önünde tartışması kolay değil. Genel Başkan ile konuşup sonuç alınamayacak bir şey yok. Doğrudan konuşabilecekken neden bu yollara başvuruyorlar' dedi."

CHP'de 9 milletvekili için pazartesi kritik gün! İhraç edilecekler mi?

NEDEN 9 MİLLETVEKİLİ?

Programda, toplantıya katılan 13 milletvekilinden neden sadece 9’unun isminin "ihraç" ile anıldığı da tartışıldı. Atik ise 9 milletvekili iddiası hakkında, 'Özgür Özel'e partiyi arındıralım diye mektup yazan 10 milletvekili vardı onlardan biri Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçmesi sebebiyle o 9 milletvekili olabilir' dedi. Bu vekillerin; organizasyonun içinde aktif yer alan, Genel Başkan'a mektup yazan veya sert demeçler veren isimler olduğu söylendi.

'ÖZGÜR ÖZEL PARLAMENTO GRUBUNU BOZMAK İSTEMEZ'

Akdemir ayrıca, partinin parlamento grubunun aritmetiğini bozmamak adına bu radikal kararın çıkmama ihtimalinin de masada olduğunu ekledi.

