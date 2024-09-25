CHP’de ayrışma büyüyor! İmamoğlu mu, Yavaş mı? Canlı yayında dikkat çeken kulis

25 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:42

CHP'de 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' bulmacası bir türlü çözülemiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olumsuz bir mahkeme kararı halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürülüyor. Canlı yayında paylaşılan bir kulis bilgisine göre ise İmamoğlu'nun aksine Yavaş'ı destekleyenler olduğu. İşte Mansur Yavaş'ı destekleyen o isimler...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​ hakkında açılan ve kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen dava gündemdeki yerini koruyor. Özellikle parti içindeki cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki belirsizlik büyük tartışmalara yol açıyor. Cumhurbaşkanlığı​ adaylığı için 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' sorusunun cevabı daha ortaya çıkmadan CHP​ karıştı bile... Sözcü TV Ana Haber’de Fatih Portakal, “Kulağıma geleni aynen söylüyorum” diyerek Mansur Yavaş’ı destekleyen isimleri açıkladı.

"EKREM İMAMOĞLU SANKİ DAHA AĞIR BASIYOR"

CHP için 'Kavga var demiyorum ama ayrışma var' ifadelerini kullanan Portakal, "Cumhurbaşkanlığı yarışında olası bir yarışta kimi karşısında görmek istemez? 3 kere yenilmiş Ekrem İmamoğlu'yla mı yoksa iki kez yenilmiş Mansur Yavaş​'la mı? Ekrem İmamoğlu sanki daha ağır basıyor gibi, onu karşısında istemez gibi sanki" diye konuştu.

"PARTİ İÇİ AYRIŞMA DAHA DA BELİRGİN HALE GELDİ"

Parti içinde iki güçlü adayın olması CHP’de farklı görüşlerin yükselmesine neden olurken, Mansur Yavaş’ın arkasındaki destekçilerin kimler olduğu ise oldukça merak ediliyordu. “Bir tarafta ‘Mansurcular’, diğer tarafta ‘İmamoğlucular’ var” diyen Portakal, parti içindeki ayrışmanın giderek daha belirgin hale geldiğini vurguladı.

YAVAŞ'IN ARKASINDA KİMLER VAR?

Parti içinde Yavaş'ı destekleyenleri açıklayan Portakal, "Her ne kadar yok dese de hatta benim kulağıma gelen Mansur Yavaş'ın arkasında Koray Aydın​ ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski ekibin de olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.