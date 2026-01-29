CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı denklemi değişti! Bülent Gürsoy işaret etti: İmamoğlu'nun yokluğunda Özgür Özel liderliğini inşa etti

Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy Taksim Meydanı programında , İBB soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girmesiyle başlayan sürecin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından stratejik bir liderlik inşasına dönüştürüldüğünü belirtti. İmamoğlu için yapılan Saraçhane mitinglerinin zamanla Özel'in kendi gövde gösterisine dönüştüğünü belirten Gürsoy, şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Ekrem beyin içeri atılmasıyla, tutuklanmasıyla birlikte; Özgür Bey bunu bir fırsata çevirdi. Saraçhane ile başlayan süreç, bir plan dahilinde 85 mitinge dönüştü. Özgür Bey, bu olayın üstüne basarak, adım adım merdiven gibi tırmanarak liderliğini inşa etti. O liderliğini inşa ederken İmamoğlu'nun adaylık sürecinin sonuna gelindiği de inşa edildi."

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ ARTIK TIKALI"

Gürsoy, CHP tabanının ve örgütünün artık Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağı gerçeğini gördüğünü savundu. İmamoğlu’nun halen bir umudu olsa da hukuki engellerin aşılamaz bir noktaya geldiğini belirten Gürsoy, "Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önü tıkalı. Özgür Bey artık gerçekleri biliyor ve kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ KABUĞUNA ÇEKİLDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın durumunu da değerlendiren Gürsoy, Yavaş’ın hem konser tartışmaları hem de hakkında açılan yeni soruşturmalar nedeniyle gerilediğini ifade etti:

"Mansur bey kabuğuna çekildi. Su, trafik ve konser harcamaları üzerinden yürütülen kampanyaların kamuoyu yoklamalarında Yavaş'ı geriye düşürdü. Mansur Yavaş’ı daha "kabuğuna çekilmiş" bir pozisyona itti."

"CHP'NİN DOĞAL ADAYI ÖZGÜR ÖZEL"

Gürsoy, 15 Eylül’deki yargı kararından beri aynı görüşte olduğunu yineleyerek, "Özgür Bey söylemese de artık CHP'nin öne çıkan tek ismi o. Ekrem Bey ile Özgür Bey arasında alttan alta ekipler üzerinden ciddi bir kavga sürüyor ancak resmen arayı bozmuyorlar; çünkü İmamoğlu'nun halen Özgür Özel'in kendisini aday göstermesine dair bir umudu var. Bir gün bir şey olursa yine Genel Başkan Özgür Özal yine o aday gösterecek kendisini. Arayı bozmadan ama alttan alta ekipleriyle ciddi bir şey sürüyor. Kavga sürüyor." dedi.