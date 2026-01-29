Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı denklemi değişti! Bülent Gürsoy işaret etti: İmamoğlu'nun yokluğunda Özgür Özel liderliğini inşa etti

Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel’in bu krizi kendi liderliğini inşa etmek için kullandığını söyledi. Gürsoy, "Mansur Yavaş kabuğuna çekildi, İmamoğlu’nun önü tıkandı; geriye tek aday olarak Özgür Özel kaldı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 00:24

Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy Taksim Meydanı programında , İBB soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girmesiyle başlayan sürecin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından stratejik bir liderlik inşasına dönüştürüldüğünü belirtti. İmamoğlu için yapılan Saraçhane mitinglerinin zamanla Özel'in kendi gövde gösterisine dönüştüğünü belirten Gürsoy, şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Ekrem beyin içeri atılmasıyla, tutuklanmasıyla birlikte; Özgür Bey bunu bir fırsata çevirdi. Saraçhane ile başlayan süreç, bir plan dahilinde 85 mitinge dönüştü. Özgür Bey, bu olayın üstüne basarak, adım adım merdiven gibi tırmanarak liderliğini inşa etti. O liderliğini inşa ederken İmamoğlu'nun adaylık sürecinin sonuna gelindiği de inşa edildi."

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı denklemi değişti! Bülent Gürsoy işaret etti: İmamoğlu'nun yokluğunda Özgür Özel liderliğini inşa etti

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ ARTIK TIKALI"

Gürsoy, CHP tabanının ve örgütünün artık Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağı gerçeğini gördüğünü savundu. İmamoğlu’nun halen bir umudu olsa da hukuki engellerin aşılamaz bir noktaya geldiğini belirten Gürsoy, "Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önü tıkalı. Özgür Bey artık gerçekleri biliyor ve kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ KABUĞUNA ÇEKİLDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın durumunu da değerlendiren Gürsoy, Yavaş’ın hem konser tartışmaları hem de hakkında açılan yeni soruşturmalar nedeniyle gerilediğini ifade etti:

"Mansur bey kabuğuna çekildi. Su, trafik ve konser harcamaları üzerinden yürütülen kampanyaların kamuoyu yoklamalarında Yavaş'ı geriye düşürdü. Mansur Yavaş’ı daha "kabuğuna çekilmiş" bir pozisyona itti."

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı denklemi değişti! Bülent Gürsoy işaret etti: İmamoğlu'nun yokluğunda Özgür Özel liderliğini inşa etti

"CHP'NİN DOĞAL ADAYI ÖZGÜR ÖZEL"

Gürsoy, 15 Eylül’deki yargı kararından beri aynı görüşte olduğunu yineleyerek, "Özgür Bey söylemese de artık CHP'nin öne çıkan tek ismi o. Ekrem Bey ile Özgür Bey arasında alttan alta ekipler üzerinden ciddi bir kavga sürüyor ancak resmen arayı bozmuyorlar; çünkü İmamoğlu'nun halen Özgür Özel'in kendisini aday göstermesine dair bir umudu var. Bir gün bir şey olursa yine Genel Başkan Özgür Özal yine o aday gösterecek kendisini. Arayı bozmadan ama alttan alta ekipleriyle ciddi bir şey sürüyor. Kavga sürüyor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mücahit Birinci: 'Uçakta olanların tamamını İmamoğlu bilir'
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın "biriktirip aldım" dediği lüks rezidans görüntülendi
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.