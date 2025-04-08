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 | Banu İriç

CHP'de fırtına dinmiyor! Özgür Özel'in seçildiği kongreye itiraz başvurusu

CHP, 2023’teki şaibeli olduğu öne sürülen kongre süreci sonrası başlatılan soruşturmada yeniden kurultay kararı almıştı. Ancak 6 Nisan’da Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği olağanüstü kurultay da tartışmalardan kaçamadı. Berhan Şimşek’in aday olamamasıyla tırmanan gerilim sonrası, son kurultayın iptali için YSK’ya başvuru yapıldığı ortaya çıktı. CHP içindeki hukuk savaşı yeniden alevlenirken, gözler şimdi YSK’dan gelecek karara çevrildi.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 22:37

CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirken, son kongreyle ilgili de tartışmalar sürüyor. 2023 yılındaki kongreyle ilgili dava süreci sonuçlanmamışken son kongreyle ilgili de usulsüzlük iddiaları dile getirildi. Gazeteci-yazar Nuray Başaran, Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

CHP'de fırtına dinmiyor! Özgür Özel'in seçildiği kongreye itiraz başvurusu

KONGREYE İTİRAZ EDİLDİ

Başaran, olağanüstü kurultayla ilgili itirazın yapıldığını söyleyere kongreyle ilgili itiraz sürecinin başladığını açıkladı. Başaran, kendisine ulaşan bilgilere göre CHP’li bir delegenin, kurultayda yaşanan bazı maddi hatalar ve parti tüzüğüne aykırı durumlar nedeniyle YSK’ya itiraz ettiğini aktardı. “Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK’ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

CHP'de fırtına dinmiyor! Özgür Özel'in seçildiği kongreye itiraz başvurusu
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İddialara göre, başvuruda delege iradesinin sağlıklı şekilde yansımadığı, tüzüğe aykırı işlemler yapıldığı ve bazı prosedürlerin eksik uygulandığı öne sürüldü. Sürecin nasıl işleyeceği ve YSK’nın başvuruya nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Berhan Şimşek’in de bu itiraz sürecinden haberdar olduğu öne sürülürken, kulislerde bu başvurunun CHP içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebileceği konuşuluyor.

CHP'de fırtına dinmiyor! Özgür Özel'in seçildiği kongreye itiraz başvurusu

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