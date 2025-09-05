CHP'de istifa depremi! Topluca görevi bıraktılar

Duransoy, yazılı açıklamasında, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, kendisini görevden almak istediğini iddia etti.

Açıklamasında durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le de görüştüklerini ifade eden Duransoy, kendilerine baskı yapıldığını savundu.

İlçe Başkanlığı yönetimiyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan Duransoy, "Bizi görevden almalarını beklemeden, bu dik duruşun gereği olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevlerimizi bıraktık." ifadelerini kullandı.

4 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

14 Ağustos'ta AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen töreninde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya AK Parti'ye geçmişti.