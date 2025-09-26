Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Merve Yaz

CHP'de kaos bitmiyor! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ihraç edilecek

CHP'de her gün yeni bir kriz yaşanıyor. Şaibeli kurultaylar, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları, delegelere pavyonlarda verilen paralar... Siyaset gündemini meşgul eden bu gelişmelere bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan 16 ismi partiden ihraç etmek üzere kollarını sıvadı. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi
26.09.2025
09:42
26.09.2025
09:45

'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmezken, 'e muhalif olan 16 ismin partiden edileceği iddia edildi.

CHP'de kaos bitmiyor! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ihraç edilecek

Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK), ihraç etmesinin beklendiği partililer arasında yaptıkları açıklamalar sebebiyle partiye zarar verdikleri öne sürülen eski milletvekilleri ve Berhan Şimşek gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

CHP'de kaos bitmiyor! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ihraç edilecek

38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için dava açan Özlem Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç ile İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan heyette bulunan Gürsel Tekin, Erkan Narsap ve Zeki Şen ihraç edilecek isimler arasında bulunuyor.

CHP'de kaos bitmiyor! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ihraç edilecek

YDK, yine CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için dava açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt ile İstanbul’daki bazı eski ilçe başkanlarının da ihracını görüşecek.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER

İhraç edilecek isimlerin büyük bir çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olması dikkat çekerken CHP kurmayları, partiyi kamuoyunda tartışmalı hâle getiren ve zarar verecek açıklamalarda bulunan isimlerin ihracına devam edileceğini belirtti.

