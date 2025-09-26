CHP'de kaos bitmiyor! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ihraç edilecek

CHP'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmezken, Özgür Özel'e muhalif olan 16 ismin partiden ihraç edileceği iddia edildi.

Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK), ihraç etmesinin beklendiği partililer arasında yaptıkları açıklamalar sebebiyle partiye zarar verdikleri öne sürülen eski milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.



38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için dava açan Özlem Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç ile İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan heyette bulunan Gürsel Tekin, Erkan Narsap ve Zeki Şen ihraç edilecek isimler arasında bulunuyor.

YDK, yine CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için dava açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt ile İstanbul’daki bazı eski ilçe başkanlarının da ihracını görüşecek.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER

İhraç edilecek isimlerin büyük bir çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olması dikkat çekerken CHP kurmayları, partiyi kamuoyunda tartışmalı hâle getiren ve zarar verecek açıklamalarda bulunan isimlerin ihracına devam edileceğini belirtti.