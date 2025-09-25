Menü Kapat
TGRT Haber
22°
 Banu İriç

Bakan Işıkhan'dan SGK borçları için CHP'li belediyelere çağrı: 'Gölge etmeyin, ödeyin'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefetin sosyal güvenlik sistemine yönelik yaptığı eleştirilere cevap verdi. Belediyelere borçlarını hatırlatan Işıkhan "Yeter ki siz gölge etmeyin, borçlarınızı ödeyin" dedi.

Bakan Işıkhan'dan SGK borçları için CHP'li belediyelere çağrı: 'Gölge etmeyin, ödeyin'
İhlas Haber Ajansı
25.09.2025
25.09.2025
saat ikonu 19:43

, Silivri'deki temasları kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek muhalefetin sosyal güvenlik sistemiyle ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Işıkhan, "Bütün veriler; Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de 'ya olan borçlarınızı ödeyin yeter" dedi.

Bakan Işıkhan'dan SGK borçları için CHP'li belediyelere çağrı: 'Gölge etmeyin, ödeyin'

MUHALEFETİN SGK'YI HEDEF ALMASINA CEVAP


Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin olduğunu savunan Bakan Işıkhan, "Aziz milletimizden o kadar kopuklar ki, şükür, çok şükür dememizden rahatsız oldular. Sosyal güvenlik sistemimiz, hiç kimseden çekmemiştir bunlardan çektiği kadar, tarih boyunca sosyal güvenlik sistemimize hiç kimse bunlar kadar zarar vermemiştir. Seçim meydanlarında; üç beş oy uğruna popülist söylemler ve irrasyonel vaatlerle aslında; emeklimizin bütçesinden ve gençlerimizin geleceğinden çalmaya teşebbüs ediyorlar. Muhalefete çağrım net ve açıktır: Sosyal güvenlik sistemimizi, siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Bu sistem; milletimizin ortak kazanımıdır, asla sorumsuz vaatlerin alanı değildir. Sorumsuz, popülist yaklaşımlarınız sizleri bağlasın" diye konuştu.

"GÖLGE ETMEYİN, SGK'YA OLAN BORÇLARINIZI ÖDEYİN"

Muhalefetin eleştirilerine sert yanıt veren Işıkhan, "Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır. Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar. Biz hükümet olarak çalışanlarımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeme sözümüze hep sadık kaldık. Bütün veriler Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK'ya olan borçlarınızı ödeyin, yeter. Bugün belediyeler arasında SGK'ya en fazla borcu olanlar CHP'li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce borçlarınızı ödeyin" dedi.

