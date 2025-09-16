Menü Kapat
 Banu İriç

Bakan Memişoğlu duyurdu: SGK kapsama aldı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 64 ilacın SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını müjdeledi. Listede önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç bulunuyor.

Bakan Memişoğlu duyurdu: SGK kapsama aldı!
AA
16.09.2025
16.09.2025
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 5'i yerli olan 64 ilacın listesine dahil olduğunu açıkladı. Listede , KOAH, , kan ürünleri ve göz içi ilaçlar da bulunuyor.

Bakan Memişoğlu duyurdu: SGK kapsama aldı!

Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiğini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan başta olmak üzere, 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

