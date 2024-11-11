CHP'de olağanüstü kurultay iddiası! 81 il başkanından yeni hamle geldi

11 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:40

CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğine yönelik iddialar gündemde dolaşırken 81 il başkanından yapılan ortak açıklama bütün dengeleri değiştirdi. 81 il başkanı, ortak bir açıklama yaparak kurultay çağrısının gündemlerinde olmadığını aktardı.

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CHP'de son yaşanan olayların ardından parti içi muhalefet, seçimli kurultay çağrısında bulunmuştu. CHP'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği tartışılırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçimli kurultayına ilişkin CHP'nin 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE HARİTASI MİLLİ TAKIMIMIZIN RENKLERİYLE KAPLANDI"

Özgür Özel'e güvenoyu verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atatürk'ün partisi CHP, 47 yıl sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde halkımızın büyük desteğiyle birinci parti oldu. Rekor kırarak 413 belediye başkanlığı kazandı, katılımlarla bu sayı da artmaya devam ediyor. Türkiye haritası milli takımımızın renkleriyle kaplandı. CHP kazandı, Türkiye İttifakı kazandı. Seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde CHP birinci parti olma konumunu istikrarlı olarak sürdürüyor. Sekiz aydır birinci partiyiz. Milyonların umudu, CHP iktidarı. 'CHP varsa çare var' sözü, umudu temsil ediyor. Örgütler, belediyeler ve Sayın Genel Başkanımız birlik ve beraberlik içerisinde iktidar hedefiyle çalışıyor.

"TARİHİN EN AĞIR EKONOMİK VE SİYASİ KRİZLERİ YAŞANIYOR"

Türkiye ise tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden bir tanesini yaşıyor. Sokağın gündemi açlık sınırının altında kalan ücretler, yoksulluk, işsizlik. Göç ve sayıları her geçen gün artan göçmenler ve yarattıkları sorunlar, giderek kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. İktidarın başarısız uygulamaları ve yetersiz tedbirleri neticesinde, bebek ve çocuklarımızı koruyamıyoruz. Kadın cinayetleri durdurulamıyor. Can dostlarımızı koruyamıyoruz.

"EN SERT CEVABI KARARLI ŞEKİLDE VERECEĞİZ"

CHP'li belediyeler, iktidarın çaresiz bıraktığı milyonların sorunlarına dönük sosyal destek çalışmalarıyla bir yandan krizin etkilerini hafifletirken diğer yandan CHP'ye güven duyulmasını sağlıyor. CHP iktidarının öncü projeleri belediyeler tarafından uygulanıyor. Tam da bu günlerde, adaletsiz iktidar, belediye başkanlarımıza dönük itibarsızlaştırma girişimlerine yandaş basın yayın kuruluşlarını da dahil ederek bir saldırı kampanyası başlattı. Esenyurt kayyum ataması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere baskı ve tehditlerle yıldırma girişimleri hız kazandı. Yılmayacağız, en sert cevabı kararlı şekilde vereceğiz. Seçmen iradesini gasp etme girişimlerine de kişiliklerine ve hizmetlerine dönük saldırılara da en güçlü karşı duruşu, halkla birlikte göstereceğiz.

"CHP'NİN OY ORANIN YÜZDE 51'E ÇIKARMAK GÖREVİMİZ"

Önümüzde önemli bir görev var; CHP'nin birinci parti olma konumunu, kararsız oyları da alarak en az yüzde 51 düzeyine çıkarmak, Atatürk'ün partisini iktidar yapmak. Bu amaç doğrultusunda üyesinden ilçe, il başkanına ve genel başkanına hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla çalışıyoruz. Bıkmadan usanmadan 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. İktidar olana kadar toplumun her kesimiyle yan yana örgütlü mücadeleyi sürdüreceğiz.

"SEÇİM TALEBİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur, kaçınılamaz hale gelmiştir. Sandık halkın önüne gelene kadar seçim talebinin peşini bırakmayacağız. CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak tüzükle güvenceye alınmış haklarını kullanabilir. Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medya da gündem yapmayacağız.

"ÖZGÜR ÖZEL'E İNANIYORUZ VE GÜVENİYORUZ"

CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz"