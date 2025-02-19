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 | Baran Aksoy

CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı

CHP'de 'şaibeli kurultay' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kongrenin iptal için dava açan Lütfü Savaş, 25 Şubat Salı günü Ankara Adliyesine gelerek Cumhuriyet savcısına ifade verecek.

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CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 17:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geçtiğimiz Aralık ayında ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" ifadeleri yer almıştı.

25 ŞUBAT'TA İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savaş'ı 25 Şubat'ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı. Savaş'ın ifade vermesinin ardından avukatı Onur Yusuf Üregen ile beraber Ankara Adliye önünde basın açıklaması yapacağı bilgisine ulaşıldı.

KURULTAY İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Savaş'ın "Kurultay iptali" talebi mahkemece reddedildi. Lütfü Savaş, ret kararına istinaf mahkemesinde itiraz edecek

NE OLMUŞTU?

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı için CHP'den ihraç edilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY İDDİASI
CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı için CHP'den ihraç edilmişti.
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