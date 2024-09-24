CHP'deki Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş krizine AK Parti'den flaş yorum: Beceriksizliklerini unutup koltuk savaşına düştüler

24 Eylül 2024 17:45 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:46

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşandığı iddia edilen krize ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. CHP'nin içler acısı halde olduğunu belirtip iki belediye başkanını eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Belediyelerdeki beceriksizliklerini unutup CHP genel merkezinde koltuk mücadelesine düştüler" diye konuştu. AK Parti'nin kongre sürecine de değinen Dağ, parti kadrolarında büyük değişimin olacağını mesajını verdi.

CHP​ Tüzük Kurultayı'nda konuşma yapması için kendisine son bir saatte haber verilmesine tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş​ ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu​ arasında kısa süreli yaşanan sözlü gerilim, CHP'de kriz iddialarına yol açtı. İki belediye başkanı arasında cumhurbaşkanı adaylığı​ konusunda rekabet yaşandığı belirtildi. CHP'deki bu siyasi krize AK Parti​'den de yorum geldi.

KONGREDE DEĞİŞİM MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Kilis İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada ilk olarak AK Parti'nin kurultay sürecine ilişkin konuşan Hamza Dağ, "81 ilimizi, ülkemizin her bir noktasındaki ilçelerimizi karış karış gezerek 85 milyonun sesine kulak vereceğiz. Hangi şartlar altında nereden nereye geldiğimizi, bugünü ve yarına dair hayallerimizi hep birlikte konuşup, istişare edeceğiz. Sokak sokak gezip vatandaşımızın eleştiri, talep ve önerilerini topluyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL ERLERİ İÇİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ OLACAK"

AK Parti'nin yenilikten hiçbir zaman çekinmediğini söyleyip kurultay sürecinde değişim yaşanacağına vurgu yapan AK Partili Hamza Dağ, "Gelecek yıl gerçekleştireceğimiz büyük kongremiz de daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi yenilenmenin ve değişimin adresi olacak. Yenilenmiş, güçlenmiş, zamanın ruhuna uygun biçimde şekillenmiş bir AK Parti, 2028'e de emin adımlarla yürüyecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değişim vurgusu yaptığını kaydeden Dağ, "AK Parti büyük bir kadro hareketidir. Bu gönül erleri içerisinde bir bayrak değişimi olacak ve ömürleri, ufukları aşan davamız daha ileriye taşınacaktır" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ: KOLTUK MÜCADELESİNE DÜŞTÜLER

CHP'li büyükşehir belediyelerine eleştirilerde bulunan Hamza Dağ, İzmir'de yaklaşık 15 yıldır 'yüzeceğiz' vaadi verilen körfezin yanına ölü balık ve çöp atıklarından dolayı yaklaşılamadığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da yüklenen Dağ, "İstanbul'a bir türlü uğrayamayan belediye başkanı, bir bakıyorsunuz Roma'da, bir bakıyorsunuz Paris’te, bir bakıyorsunuz Almanya'da… Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumar, çileye dönüşen trafiğe çözüm aramaz. İstanbullunun hali ortada. Sürekli arızalanan, yanan ve binalara çarpan otobüsler, düz yolda çarpışan metrobüsler… Ankara'yı 2019'dan bu yana yönetenlerin bir tane büyük projesi olmaz mı? Bunlar da yetmezmiş gibi belediyelerdeki beceriksizliklerini unutup CHP genel merkezinde koltuk mücadelesine düştüler" şeklinde konuştu.

"CHP İÇLER ACISI BİR DURUMDA"

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında ele geçirilen 2 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aparatlara da değinen Hamza Dağ şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz son birkaç gündür Türkiye, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü konuşuyor. Konuşuyor konuşmasına da Ün'le ilgili muhalif basının üç maymunu oynadığını fark ettiniz mi? Ün, suçu da şoförüne atarak 'Atatürk'ün ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz' dedi. Dün ortaya çıktı, aynı milletvekilinin aracı 61 kez Bulgaristan'a girip çıkmış. CHP'nin hali ise içler acısı bir durumda. Hem çevreye sahip çıkmıyorsun, hem vatandaşa hizmet etmiyorsun hem de Atatürk'ü istismar ediyorsun. Partiden biri çıkıp da 'Böyle bir olaya neden Atatürk'ü karıştırıyorsun?' demiyor, diyemiyor. CHP işte böyle bir partidir."