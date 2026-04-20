"Yasak aşk" ve "yolsuzluk" skandalıyla gündeme bomba gibi oturan, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için CHP harekete geçmişti.

HABERİN ÖZETİ CHP'de flaş Özkan Yalım gelişmesi! Kritik tarih 11 Mayıs CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 'yasak aşk' ve 'yolsuzluk' skandalıyla gündeme gelen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Özkan Yalım dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek. YDK üyeleri, tüzükteki sürelere göre hareket ettiklerini ve Yalım'a savunma süresi verildiğini belirttiler. Özkan Yalım, 11 Mayıs'ta savunmasını yapacak; tutuklu olması durumunda avukatı aracılığıyla savunma yapabilecek. Kararın kesin ihraç yönünde olması ve 11 Mayıs'ta verilmesi bekleniyor. Aynı gün, daha önce bildiri yayınlayan 16 eski ilçe başkanının itiraz dosyaları da görüşülecek.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı habere göre; CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceği bildirdi.

Fatih Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP YDK Özkan Yalım dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek. YDK üyeleriyle yaptığım görüşmede, Neden 11 Mayıs diye sordum. "Tüzükteki sürelere göre hareket ettiklerini" belirten YDK üyeleri, Yalım'a savunma süresi verildiğini 11 Mayıs'ta savunmasını yapacağını vurguladılar.

Özkan Yalım o güne kadar serbest kalırsa savunmayı kendisi yapacak, tutukluluk hali devam ederse avukatı aracılığıyla savunmasını yapabilecek.

Kararın kesin ihraç yönünde olması ve 11 Mayıs'ta verilmesi bekleniyor. CHP YDK üyeleri, 'savunma hakkı vermeden kimse hakkında işlem yapmadıklarının' özellikle altını çiziyor. 11 Mayıs'ta daha önce bildiri yayınlayan 16 eski ilçe başkanının itiraz dosyaları da görüşülecek"

