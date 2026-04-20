CHP'de flaş Özkan Yalım gelişmesi! Kritik tarih 11 Mayıs

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
"Yasak aşk" ve "yolsuzluk" skandalıyla gündeme bomba gibi oturan, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için CHP harekete geçmişti.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı habere göre; CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceği bildirdi.
Fatih Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"CHP YDK Özkan Yalım dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek. YDK üyeleriyle yaptığım görüşmede, Neden 11 Mayıs diye sordum. "Tüzükteki sürelere göre hareket ettiklerini" belirten YDK üyeleri, Yalım'a savunma süresi verildiğini 11 Mayıs'ta savunmasını yapacağını vurguladılar.
Özkan Yalım o güne kadar serbest kalırsa savunmayı kendisi yapacak, tutukluluk hali devam ederse avukatı aracılığıyla savunmasını yapabilecek.
Kararın kesin ihraç yönünde olması ve 11 Mayıs'ta verilmesi bekleniyor. CHP YDK üyeleri, 'savunma hakkı vermeden kimse hakkında işlem yapmadıklarının' özellikle altını çiziyor. 11 Mayıs'ta daha önce bildiri yayınlayan 16 eski ilçe başkanının itiraz dosyaları da görüşülecek"
https://x.com/atikfatih1/status/2046171687809401169