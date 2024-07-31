CHP'den SGK'ya çağrı: Borcu olan herkesi açıklayın

31 Temmuz 2024 13:36 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen grup toplantısında, CHP'li belediyelerin verdikleri sözleri tutmadıklarını söylemiş, "Belediyelerin borçlarıyla ilgili, Hazine Bakanlığımız tahsile başlayacak. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin malını değişik yerlerde harcayamazsınız. Artık bakanlık tahsile başlayacak. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine Bakanlığımız kaynağından borçların tahsiline başlayacak" İfadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamasının hemen akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu ve tüm borçlu belediyelere borç bildirimi gönderildiğini kaydetmişti. Açıklanan listede en fazla borcu olan belediyeler arasında CHP'li belediyelerin olması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili parti genel merkezinde konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ VE MHP'Lİ BELEDİYELERDEN DEVRALINAN BORÇLARI AÇIKLADI

SGK'nın hamlesini, "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’de tutulmasının utancını gizlemek” olarak değerlendiren Zeybek, AK Parti ve MHP'li belediyelerden devralınan borçları da açıkladı.

2019 yılında kazandıkları 5 büyükşehir belediyesine bağlı idareler ve iştirakleriyle birlikte SGK ve vergi borçları da dahil toplam 5,3 milyar dolar borçla devraldıklarını belirten Zeybek, "Bugün bu belediyelerin borçlarının toplamı 2,6 milyar dolara kadar düşmüş durumda" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na da çağrıda bulunan Zeybek, "SGK’nın, belli bir tutarın üstünde borcu bulunan tüm kamu kurumlarını ve şirketlerini açıklamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.