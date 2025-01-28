CHP'li Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi! Eşyalarına el konuldu
CHP'li Adana Seyhan Belediyesi, müteahhit firmalara olan borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. Belediyeye gelen icra memurları, Belediye Başkanı Oya Tekin’in makam odasındaki eşyalara el koydu.
Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin'in başkanlık yaptığı Seyhan Belediyesi, 5 müteahhit firmaya olan borçlarını ödeyemedi.
Borç üzerine alacaklı firmalar, yasal haklarını kullanarak icra mahkemesine başvurdu. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, mahkeme yapılan başvuruları değerlendirerek icra takibi başlatılmasına karar verdi.
MAKAM ODASI HACZEDİLDİ!
Firmaların alacaklarını tahsil edebilmesi adına, Seyhan Belediye Başkanlığı makam odasındaki eşyaların haczedilmesi kararı alındı. Kararın ardından icra memurları belediye binasına giderek işlem başlattı.
Oya Tekin'in makam odasında bulunan eşyalar, yetkililer tarafından kamyonete yüklenerek götürüldü.